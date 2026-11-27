人工智慧（AI）浪潮來勢洶洶，各行各業從業人員或多或少都擔心工作岌岌不保，許多經濟系學生也開始為將來謀職展望發愁，唯恐有朝一日連經濟學博士都可能被AI取而代之。

對此，哈佛大學教授佛曼（Jason Furman）接受金融時報專訪時表示，若告訴19歲學生「一切都會沒事，不必擔心」，並不是說實話；但他也不想嚇壞學生，畢竟若真的想找工作，必會找得到出路。AI會取代一些人力，但也會創造新的工作。

佛曼給擔心前途的經濟系學生三個建議：

一，確定自己對「代理AI」很拿手。佛曼說，哈佛學生至今大多只把聊天機器人當作搜尋工具，用到的「代理」功能並不多。

二，確定自己對「不借助代理AI」也很行。意思是：擅長批判性思考，而不是變得「認知卸載」，自己懶得思考，全由AI代勞。務必要精通一套批判性思考的技巧。

三，跨領域學習。雖是經濟系學生，也要涉獵其他領域的知識，包括懂一點人文學科，一點STEM（科學、技術、工程和數學），一點哲學，一點歷史。因為天曉得你將來會需要哪一種技能？