全球航空貨運費率到明年可能從美伊戰爭締造的頂峰持續正常化，但飛機燃料價格震盪，空運量能風險，以及海運風險未解，若美伊未能達成和平協議，空運費率仍將高於戰前。亞太航線費率得到AI相關貨物需求熱絡的支撐，可能限縮運費回跌的幅度，支撐華航（2610）、長榮航、國泰航空及大韓航空的營收與獲利。

美伊開戰以來，華航及長榮航空是亞洲空運業的大贏家。長榮航空3-10月貨運營收比去年同期增加35%，其中10月營收更比去年10月加速成長46%，主因貨運單位收益增加43%。華航貨運營收增加37%，單位收益增加44%。兩家航空公司因為半導體空運需求強勁而受益，抵消美國提高關稅的負面影響而有餘。

全球航空貨運的現貨價格

長榮航空表示，AI相關貨物目前占台美線貨運量的40-50%，華航也表示AI組件是貨量的關鍵支撐力量。

國泰及韓航也因為今年運價上漲而受益。兩家公司上半年貨運營收分別成長23%及25%，貨運占總營收的23%-28%。中國大陸航空業者下半年營收成長可能減緩，主因歐盟7月起停止小額貿易免稅措施，使中-歐電子商務貨量減少；而且美中航線管制未解，也將限制陸航爭取AI相關貨運的能力。

中國南方航空是中國主要航空公司中貨運比率最高者，上半年貨運占總營收的11%。

全球空運費率於今年5月達到頂峰，平均每公斤3.40美元，比去年同期激增41%，主因燃料成本升高，以及運能受到中東戰爭的嚴重干擾。10月由於戰事降溫，中東區域性航空業者恢復運能，使費率升幅降低到29%；不過由於第4季是傳統旺季，因此費率年增幅可能縮小。