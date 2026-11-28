孟加拉工廠業主透露，勞工抗爭干擾生產，加上成本攀升削弱競爭優勢，Zara、H&M及瑪莎百貨等全球時尚零售商，11月上半月已將原本在孟加拉的近一成月度訂單，轉往亞洲其他製造中心。

各品牌在11月1日至18日間，從孟加拉轉移價值約2.54億美元的訂單，印度成為最大受益者。買家也將目光轉向越南、柬埔寨和印尼，以降低供應鏈風險，確保交貨穩定。

孟加拉成衣製造商和出口商協會（BGMEA）指出，勞工抗爭已造成逾4億美元生產損失，成衣業占該國出口收入逾八成、貢獻近四成製造業就業機會。業界領袖指出，工資上漲、能源短缺及政治局勢不明朗，已削弱孟加拉賴以成為全球第二大成衣出口國的低成本優勢。

孟加拉25日批准將成衣工人最低工資調升36%，調幅為40年來最小，且遠低於工人訴求，引發新一波衝突。