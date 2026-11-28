作為台灣最大液化天然氣（LNG）供應國的澳洲，27日通過新法，要求LNG出口商最多保留兩成供應量供國內使用，以因應缺氣風險並壓低價格，新制自2028年元旦起實施。

總理艾班尼斯領導的工黨政府提出這項法案，27日獲眾議院通過。殼牌、康菲石油、伍德塞德能源及道達爾能源等主要LNG出口商，都須確保更多天然氣供應澳洲市場。

前五大LNG出口國

澳洲約四分之三的天然氣產量銷往海外，主要買家在亞洲，人口密集的東部各州卻預料將面臨供應短缺。中東戰爭擾亂卡達出貨、推升能源價格後，澳洲目前已成為僅次於美國的全球第二大LNG出口國。

澳洲也是台灣重要氣源。據台灣能源署統計，今年前8月，澳洲占台灣LNG進口量34.8%，是最大供應國。澳洲政府及監管機關將依用氣量預測，每年調整「國內天然氣保留機制」要求的供應量，以抑制國內價格。這套機制將在五年內檢討。

資源部長金恩（Madeleine King）27日發布新聞稿說：「這項機制將讓更多澳洲天然氣供家庭及企業使用，有助壓低價格。」她說：「這項機制兼顧澳洲做為可信賴貿易夥伴的責任，也供應企業及產業所需能源，以支持就業、吸引投資。」

艾班尼斯也在社群平台發文說：「通過了：我們透過國內天然氣保留機制，讓更多天然氣留在澳洲，供澳洲人使用。」

這項改革獲工會及企業團體支持，油氣業卻強烈反對部分核心規定，警告可能阻礙投資，損及澳洲做為可靠供應國的聲譽。