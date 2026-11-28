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OPEC+產油量擬維持到下季
石油輸出國組織（OPEC）與盟友29日開會時，可望維持現行產油目標至少到2027年第1季，因為伊朗戰爭至今仍擾亂中東石油出口，且成員國對石油產能評估仍意見分歧。
石油輸出國組織以及俄羅斯等盟友（OPEC+）29日開會，將參考成員國石油產能評估結果，決定2027年生產配額。但一些國家提出異議，增添達成共識的難度。
路透報導，伊拉克對產能評估把伊朗產能初估為每日490萬桶表示不滿，哈薩克也認為產能被低估，要求OPEC+上修估計值。
基於這些歧見，以及伊朗戰爭仍干擾中東成員國石油出口，OPEC+可能決定將現行石油生產目標展延到至少2027年第1季。
Rystad Energy估計，明年全球石油可能供過於求，平均每日約過剩500萬桶，相當於全球油需5%。
石油分析公司Rapidan也認為，OPEC+這次可望維持現行生產目標不變，因為「產油設施受損，加上衝突會持續多久、對生產和出口造成多大衝擊的展望都不明，我們認為成員國部長會維持現行目標，把重大配額決定延到明年再議」。
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