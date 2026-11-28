歐洲領袖選定西班牙籍德科斯（Pablo Hernández de Cos）接任歐洲央行（ECB）總裁。他的政策立場被視為較偏鴿派。能否在壓低通膨之際防範債市危機，將是他上任後的一大考驗。

55歲的德科斯現為國際清算銀行（BIS）總經理，曾任西班牙央行總裁及巴塞爾銀行監理委員會主席，也曾擔任ECB執行理事會顧問。他將成為首位出掌ECB的西班牙人。

拉加德預定明年2月7日提前卸任。德科斯的任命仍須徵詢歐洲議會及ECB管理委員會意見，預計12月完成正式程序。歐洲議會的意見不具約束力，歐洲領袖達成政治共識後，人事案就大致底定。

相較於另一位競爭者、荷蘭央行前總裁諾特，德科斯被視為較偏鴿派。他支持過ECB協助高負債國家的量化寬鬆政策，但也一再要求西班牙維持財政紀律。

德科斯近日提醒，央行必須警戒能源價格高漲帶來的通膨風險，也對部分國家的高額舉債表達憂慮。他的立場並非一味寬鬆，而是強調依據數據判斷，並在局勢難料時，保有決策餘裕。

德科斯接任約兩個月後，法國將舉行總統大選。債務攀升、政局分裂及民眾反對退休金等改革，使法國整飭財政更加困難。兩位領先的總統候選人雷朋及梅蘭雄，都曾批評ECB，要求協助降低法國舉債成本。