能源價格下滑使法國和西班牙11月通膨年增率分別趨緩至3.2%及4.1%，遠低於預期的3.6%及4.7%，使正在考慮進一步升息的歐洲央行獲得些許喘息空間。儘管普遍預期12月會再升息，但交易員說，明年底前升息三次的機率已從這項數據公布前的35%降至25%。

此外，被視為日本全國通膨領先指標的東京核心消費者物價指數（CPI）年增率在11月加速至2.9%，攀抵16個月新高，且連三個月高於央行的2%通膨目標，進一步強化了市場對日本央行下個月再次升息的預期。

德國／思愛普配合AI轉型 傳要砍至少1萬個職位

歐洲最大軟體公司思愛普（SAP）據傳擬裁減至少1萬個職位，約占全球員工一成，以配合AI轉型，具體裁員規模仍待勞資協商後敲定，成為最新一家考慮大幅裁員的德國企業。

瑞士／FIFA遭駭客竊取業務資訊 與相關單位合作追蹤

國際足總（FIFA）26日表示，遭到駭客攻擊，竊取個人及業務資訊，正與主管機關合作進行追蹤。由於足總營收可觀，且坐擁鉅額準備金，因此一直是駭客攻擊的一大目標。

挪威／北歐大西洋航空不堪成本飆升 籌資失敗 聲請破產

廉航業者北歐大西洋航空27日聲請破產，因在燃料成本飆升使營運承壓之際，未能成功籌得足夠資金。該公司2021年成立，始終難以獲利，今年因美伊戰爭而營運進一步惡化。

阿聯／杜拜股市單月大漲14% 收復伊朗戰爭爆發後失土

杜拜股市大盤DFM指數11月大漲約14%，收復伊朗戰爭爆發以來全部失土，今年漲幅在波灣股市僅次阿曼，從該地區墊底躍升為表現前段班，受惠於政府支持和強韌的經濟活動。

美國／蘋果研發大型折疊iPad 售價上看5,000美元

彭博報導，儘管面臨技術挑戰，蘋果仍在研發一款內部代號「Project J312」的大型可折疊iPad，配備19至20吋螢幕，外觀就像超大型iPhone Duo，售價約3,000至5,000美元。

日本／發電商接洽Anthropic、Meta 計劃東京電廠旁蓋資料中心

日媒報導，日本最大發電商JERA正與Anthropic、Meta等美企洽談合作，計劃在東京附近的發電廠旁建設資料中心，與先前和Rhaelm的協議類似，都是要打造表後供電的設施。

越南／對美貿易談判做出強大承諾 可望壓低實質關稅稅率

越南總理黎明興（見圖）27日說，越南最近已做出強大承諾，與美國貿易談判大致談妥，待敲定技術細節後雙方即可簽署協議，實際實施的關稅將遠低於美方宣布的最高稅率。

紐西蘭／右翼執政聯盟失去多數席次 華裔領軍政黨成為關鍵少數

總理盧克森領導的右翼執政聯盟失去國會多數席次，使紐國政局陷入不確定性，由華裔政治人物黃秋蕾（見圖）領導的機會黨成為關鍵少數，左右未來施政與國會表決走向。