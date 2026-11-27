南非是鑽石生產大國，但近年面臨人造鑽石競爭、市場低迷、價格下跌及營運成本攀升等多重壓力，部分中小型礦商已難以維持開採獲利，面臨關廠。

南非「國家鑽石交易公司」（State DiamondTrader，SDT）公布2025至2026會計年度年報指出，國際主要市場對原鑽需求疲軟，價格下跌，導致許多生產商陸續進行清算、停產或投入農業。

該年報指出，提交鑽石給SDT進行檢驗的合規生產商，自前一會計年度的44家降至32家，減少了27.3%。大型業者戴比爾斯（De Beers）及佩特拉鑽石公司（Petra Diamonds）產量也下降。SDT甚至首次向鄰國波札那採購鑽石，以支撐國內切割及拋光等鑽石加工產業。

SDT執行長恩札莫（Nosiphiwo Mzamo）25日接受當地廣播節目Radio702專訪表示，當鑽石價格跌了40%，營運成本卻不斷攀升，小型生產商幾乎沒有生存空間，只好暫時停產進行維修保養，或將土地與資金轉向農業，等待價格回升時再重新投入生產。

根據年報，送交SDT檢驗的天然原鑽平均每克拉價值跌幅達21%，自前一會計年度的140美元（約新台幣4600元）下跌至111美元。市場買家也變得更加謹慎，傾向採購較大顆、價值較高的鑽石，小顆鑽石需求則持續承壓。

SDT指出，隨著人工鑽石市占率不斷提升，美國、中國和印度等國際主要市場對原鑽需求降低，尤其年輕及重視價格的消費族群，對人工鑽石接受度逐漸提高。

該報告對鑽石業前景持審慎態度，認為市場復甦將是漸進過程，取決於消費信心改善、需求回升及供應鏈庫存下降。SDT預期，未來市場將更重視天然鑽石品質、來源可追溯性及品牌，而非單純追求產量；小型礦商能否承受成本壓力，也將是南非鑽石產業面臨的考驗。

「國家鑽石交易公司」是南非國有企業，代表政府採購、生產和銷售鑽石，從當地礦場購買原鑽，再賣給當地的鑽石切割商和拋光商，以確保能將更多利潤留在南非。