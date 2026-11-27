由於消費者對能量飲、加味水等產品的需求量增加，印度軟性飲料市場正以每年13%的速度成長，預計2030年將達到2.56兆盧比（約新台幣9084億元）的規模。

印度經濟時報（Economic Times）報導，調查指出，印度市場軟性飲料2026財政年度的規模，預估可達1.4兆盧比（約新台幣4971億元），預料未來將以每年約13%的幅度成長；到2030財政年度，該市場將達2.56兆盧比。

報導指出，目前印度軟性飲料市場正在轉變，消費者的選擇正從一般清涼飲品，轉為提供額外健康、能量等功能的產品，而這類產品成長速度驚人，也促使業者擴大相關產品銷售。

對印度業者來說，他們生產營養補充品，已從過往的保健食品，另闢飲料產品這個戰場。

報導提到，印度在2026財政年度到2031財政年度，能量飲的年複合成長率（CAGR）預料將達到25.6%；加味水、添加維他命等營養補充水的年複合成長率更可望達到30.2%。

上述兩項飲料在2026財政年度的銷售額，預估將分別達到930億盧比（約新台幣330億元）、420億盧比（約新台幣149億元）；到了2030財政年度，料將各自上看2900億盧比（約新台幣1028億元）、1580億盧比（約新台幣560億元）。

報導說，讓消費者補充水分的產品，已經不侷限於一般瓶裝水，業者已針對運動後補充電解質、機能恢復等需求擴大產品線。

另外，在印度消費者健康意識抬頭之際，對低糖、無糖飲品的需求也跟著升高，業者也紛紛推出相關產品，以滿足消費者需求。