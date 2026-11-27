路透引述十名知情人士報導，美國川普政府今年稍早曾鼓勵委內瑞拉和伊拉克考慮退出石油輸出國組織（OPEC），並阻止委國繳納年度會費。

知情人士表示，美國官員當時正推動兩國擴大石油生產和投資，部分官員擔心OPEC的產量限制，最終可能阻礙這些計畫。川普長期指控OPEC刻意哄抬油價，此舉顯示其罕見地直接挑戰該組織。

知情人士透露，美國1月逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛後，國務院便在華府與委國官員討論退出OPEC的可能性，甚至促使沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼（Mohammed bin Salman）今夏出面干預。

伊拉克總理柴迪在美國官員鼓勵下，今夏也提出退出OPEC的可能性，但該國石油部成功說服柴迪讓伊拉克留在該組織，並考慮爭取更高的產量配額。

美國對兩國都握有強大影響力。馬杜洛下台後，美國掌控委國動用國家資金的管道；美國2003年入侵伊拉克後，伊國石油收入便透過紐約聯邦準備銀行的帳戶收付，這套機制延續至今。

過去十年來，美國已成為全球最大石油生產國，從OPEC的客戶，轉變為與其爭奪石油市占率的主要競爭對手。如今這些舉措則讓OPEC面臨更大壓力。OPEC自2019年來已流失四個成員國，近期又因美國和以色列對伊朗發動戰爭、造成供應中斷，市占率降至低點。

Alpine Macro首席地緣政治策略師阿拉馬里烏（Dan Alamariu）表示，「OPEC分裂的風險正在升高」。

OPEC由伊拉克、伊朗、沙烏地阿拉伯、科威特和委內瑞拉共同創立，目前有11個成員國。阿拉伯聯合大公國因不滿產量上限，今年稍早宣布退出；安哥拉、厄瓜多和卡達則分別於2024年、2020年及2019年退出。目前沒有跡象顯示美國曾介入這些決定。