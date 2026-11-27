美國公布結構性產能過剩301條款調查結果，提議對馬來西亞輸美產品徵收最高18%的關稅。大馬首相安華（AnwarIbrahim）今天表示，美方研議關稅措施時，應考量美國企業在馬來西亞的投資。

馬來西亞前鋒報（Utusan Malaysia）、新海峽時報（New Straits Times）報導，安華今天指出，如果美方對美國晶片銷往其他國家設有限制，大馬可以加以監督，但若美國企業在大馬投資生產晶片，再出口到美國，美方就應重新考慮關稅措施。

安華也表示，投資、貿易及工業部長佐哈里（JohariAbdul Ghani）今天已向內閣簡報美方關稅方案，大馬立場依然堅定。

美國貿易代表署（USTR）25日公布調查認定結果，涵蓋中國、歐盟、印度、孟加拉、柬埔寨、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國與越南等14個經濟體。

馬來西亞投資、貿易及工業部（MITI）表示，美方提出的稅率仍屬初步參考，最終稅率將於明年第一季公布。目前美方依301條款對大馬課徵的關稅中，僅有今年7月24日因強迫勞動議題課徵的10%關稅已生效。投貿部將繼續與美方磋商，爭取301條款下的總稅率不超過19%。

馬來西亞製造業聯合總會（FMM）指出，為回應美方對貨物轉運及規避關稅的疑慮，大馬政府應加快實施「1967年海關法」第XA部分，加強取締冒報馬來西亞原產地的行為，並維護大馬出口商品的信譽，避免正當經營的製造商因他人的貿易詐欺行為遭到不公平處罰。

另外，大馬有學者認為，美方的新一輪關稅方案仍有變數。美國國內的關稅相關訴訟仍在進行，國會也可能討論是否制衡總統行使關稅權，加上廣泛加徵關稅可能加重美國的通膨壓力，這些因素都可能影響美方的最終決定。

大馬產業界也關注這波關稅的適用範圍，其中，美國企業在馬來西亞生產並銷往美國的晶片是否會被納入課稅對象，仍待美方公布最終方案。