亞洲股市今天多收漲，科技股延續前一天漲勢，市場在本週初歷經劇烈震盪後，暫時趨於平靜。

法新社報導，美股昨天因感恩節假期休市，週末前市場缺乏催化劑，但交易員逢低買進近期遭拋售的企業股票。

美國總統川普提出對中國、歐盟、印度、日本及南韓等美國主要貿易夥伴加徵最高20%關稅，交易員也密切關注可能引發的報復行動。

首爾股市大漲逾4%，東京股市也上漲逾2%。晶片大廠SK海力士（SK hynix）、三星（Samsung）、愛德萬測試（Advantest）及鎧俠（Kioxia）同步飆升。

這些企業在本週稍早市場重挫時，其股票是遭拋售最慘重的一批。

香港、雪梨、台北、雅加達、新加坡、曼谷及馬尼拉股市也都上漲。中國政府重申支持股市後，上海股市勁揚逾3%。