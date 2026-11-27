南韓股市近期劇烈震盪，不僅讓投資人叫苦連天，甚至連財經節目專家也忍不住落淚！南韓財經節目主持人金雅賢（김아현）25日在直播中分析美股走勢，原本正鼓勵投資人度過難關，沒想到看到三星電子相關槓桿商品的股價走勢圖時，突然情緒潰堤，當場哽咽落淚，節目甚至一度緊急切換鏡頭。短短幾秒畫面迅速在社群平台瘋傳，引發海內外股民共鳴。

根據南韓媒體《Edaily》報導，金雅賢26日接受JTBC節目《事件班長》訪問，首度說明直播落淚的原因。她表示，近期市場跌勢猛烈，身邊也不斷聽到許多令人難過的消息，加上必須持續向投資人傳達市場可能進一步下跌的訊息，種種壓力不斷累積，最後才會在鏡頭前情緒失控。

金雅賢回憶，當時從節目一開始就努力忍住情緒，直到畫面切換、打開那斯達克指數走勢圖時，眼淚突然潰堤。她坦言，當時必須告訴觀眾股市可能還會再跌一些，心理負擔相當沉重。尤其當三星電子單一個股槓桿商品的走勢圖出現在畫面上時，她再度忍不住落淚。該商品當時單日重挫15.21%，創下上市以來新低。

對於外界猜測她是否也因個人投資虧損而哭泣，節目主持人梁元輔特別澄清，金雅賢依法並不能進行投資，希望外界理解她落淚並非因為個人投資損失，而是承受市場低迷與投資人處境所帶來的心理壓力。

金雅賢也透過節目向投資人喊話，表示如果後續有適當的因應措施，市場仍有機會出現一定程度的反彈，希望大家給市場一些時間，冷靜應對。

而在直播落淚畫面引發熱議後，金雅賢27日也親自向觀眾致歉。她表示，昨天是否發生了所謂的「播出事故」？因為自己當時情緒比較激動，忍不住哭了出來。她提到，據自己所知，南韓約有1500萬名國民投資股票，當KOSPI指數重挫近50%，也聽到許多令人難過的消息，這些情緒不斷累積，最後才在節目中爆發。

金雅賢坦言，理解有些觀眾認為，從專業主持人的角度來看，這樣的表現並不恰當，因此向大家致上最誠摯的歉意，並表示今天會努力以更有活力的狀態回到節目中主持。

事件也引發台灣網友討論，不少人對她的反應感到心疼，認為她是替千千萬萬名股民難過。一名網友留言：「主播回來了，我沒事，我不是哭我自己買很多，是為那些千千萬萬的股民哭的。」也有人替她抱不平，直言「都跌到哭了，還要被抓出來解釋不是為自己哭，二度傷害太可憐了」、「多麼善良的一個姐姐」。

不過，也有網友對她的說法半信半疑，笑稱「看來補倉了，心情好一點了」、「誰信？」甚至有人調侃，這場直播事故意外帶來超高流量。另有網友感嘆，主播很難當，「難過也不行，笑也不行」。