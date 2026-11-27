美國擬對泰國商品課徵18%關稅，泰國政界與企業界持續關注，前財長、民主黨副黨魁高恩（Korn Chatikavanij）批評政府對美談判過程不透明，要求公開協議內容。企業界則認為，18%仍屬初步稅率，實際衝擊仍待觀察，但泰國出口明年成長恐放緩。

泰國郵報（Thai Post）報導，高恩26日在國會表示，泰國總理兼內政部長阿努廷（AnutinCharnvirakul）上週與美國總統川普簽署協議後，政府曾向民眾傳達關稅可降至10%，但美方25日宣布依301條款對泰國課徵18%關稅。

高恩指出，美方認為泰國存在產能過剩問題，並質疑泰國出口商品涉及第三國生產。他表示，若美國認定泰國透過轉運中國商品規避關稅，政府應從源頭處理轉運及原產地認定問題。

高恩說：「我要求政府向人民說明，究竟與美方談妥了什麼，還有哪些事項尚未達成協議。」他也質疑，泰國商務部將談判內容列為機密，其他部會卻不清楚談判進展，政府應讓國會參與討論，並清楚說明國家談判立場。

高恩表示，若18%關稅實施，部分電子產品及AI設備可能獲得豁免，但仍有許多產業將受到衝擊，政府不應只看整體出口數字，而忽略實際受影響的業者。

另外，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國企業界及經濟學者也關注美國關稅措施對出口的影響。

泰國智庫泰華農民研究中心（Kasikorn ResearchCenter）副常務董事納塔蓬（NattapornTriratanasirikul）表示，泰國明年出口成長預計將落在個位數，若未能與美國達成協議，關稅可能升至25%，將高於部分競爭國家。

泰華農民研究中心預估，泰國出口明年可能受到美國關稅及AI投資成長放緩影響，研究機構預估2027年出口成長率為7%至8%。

泰國商會主席普伊（Poj Aramwattananont）則表示，18%目前仍是初步稅率，尚未正式生效，企業界認為實際衝擊可能沒有外界擔憂的嚴重。

他指出，初步評估顯示，擬獲豁免關稅的商品占泰國對美出口金額逾半，包括電腦、硬碟及資料儲存設備等AI與資料中心相關電子產品。

不過，普伊也表示，農產品及食品仍有許多項目未列入豁免清單，產業受到的衝擊將有所不同。