美國財經媒體CNBC報導，德意志銀行分析國際貿易中心（International Trade Centre）數據指出，AI熱潮帶動半導體全球出口總值首度超越石油與天然氣。

然而，這項里程碑卻是在一個尷尬的時機點到來，投資人正重新評估人工智慧（AI）支出前景，導致半導體股價下跌。在23日行情出現驚人逆轉前，半導體類股上週才創下25年來最大單週跌幅，費城半導體指數光在20日就暴跌近11%，使全週跌幅超過17%。

AI晶片大廠輝達（Nvidia）先前連跌7週，期間累計重挫46%，隨後在23日勁揚逾31%，但緊接著又再度走低，24日與25日合計下挫近10%。超微（AMD）19日與20日兩天重挫20%。美光科技（MicronTechnology）在截至20日的7天內挫跌27%。

德意志銀行（Deutsche Bank）全球宏觀與主題研究主管瑞德（Jim Reid）本月在一份報告中寫道：「數十年來，我們一直在談石油美元（petrodollar）。或許我們愈來愈需要思考晶片美元（chip dollar）了。」

報告指出，以滾動4季累計計算，半導體出口總值在2026年1月到3月這一季首度超越石油與天然氣，達到約1.61兆美元，高於石油與天然氣的1.53兆美元。

這樣的差距在第2季進一步拉大，半導體出口總值約為1.6兆美元，石油與天然氣出口總值則約為1.47兆美元。伊朗戰爭爆發後，經由荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）運輸的石油供應受阻，也導致這項差距擴大。根據美國能源情報署（U.S. Energy InformationAdministration）資料，每日通過荷莫茲海峽的石油運輸量驟減近77%，從2025年第4季的2160萬桶減至2026年第2季的490萬桶。

然而，隨著資料中心建設迅速擴張，市場對半導體的需求始終難以滿足，帶動這項日益短缺的AI零組件全球貿易成長。羅斯柴爾德集團（Rothschild & CoRedburn）19日在一份報告中指出，總額數千億美元的繪圖處理器（GPU）與資料中心訂單，都是為了提供AI運算能力。

羅斯柴爾德集團分析師湯姆森（Cara Thomson）表示：「算力將成為推動這場全球規模轉型的新興大宗商品。」

如同1970年代石油貿易爆炸性成長的情況，向晶片傾斜的趨勢也對總體經濟帶來影響。

過去，石油出口國往往會將大部分的貿易順差用於購買美國公債等債券，這不僅協助為美國財政赤字提供融資，也支撐市場對其他政府債務的需求。

德意志銀行的瑞德表示，由於亞洲半導體貿易順差國與美國科技公司的關係更緊密，部分晶片出口收益可能會回流至美國科技股、新創公司與資料中心，進一步為這波AI投資循環提供資金。

瑞德指出，全球貿易動態的轉變，也可能改變全球資金流向的組成。他說：「因此，歡迎來到晶片美元時代：經濟成長可能更強勁、市場更熱絡、波動更劇烈，企業債與政府公債的殖利率也將在結構上維持較高水準。」