美國收緊AI晶片出口管制，泰國相關產業面臨挑戰。泰國資料中心協會副主席素帕叻告訴中央社，政府近期開始分配資料中心電力，業者仍有能力調整客戶布局，降低衝擊。台灣則因技術與資金優勢，可在東南亞AI產業扮演重要角色。

美國日前收緊AI晶片出口管制，使泰國資料中心產業面臨新的投資挑戰。素帕叻（Supparat SivapetchranatSinghara na Ayutthaya）接受中央社專訪指出，泰國在這波美國出口管制中相對幸運，因政府最近才核准新的資料中心分類定義，近期也開始推動電力分配，讓取得電力配置的業者有機會重新調整客戶結構，以符合美國的新規範。

美國商務部工業暨安全局（BIS）日前將泰國等國列入新增的出口許可要求國家。另外，美國23日將Megaspeed列入實體清單（Entity List），其中包括總部位於曼谷的Megaspeed泰國公司。

泰國內閣11月上旬批准新的資料中心監管架構，將資料中心依用電規模分為7個等級，20MW以上規劃設在工業區，既有計畫也須遵循相關規範。

素帕叻表示，假如電力資源早在半年前就完成分配，且已與中國客戶簽訂合約，相關子計畫勢必受到較大衝擊，不過，目前電力分配才剛開始，業者仍有時間從銷售策略著手，重新平衡客戶來源。

素帕叻向中央社表示，政府目前已逐步釐清資料中心分類及電力供應規範，但也強調，「若要成為區域AI樞紐，不能只關注電力與地緣政治，網路連結能力同樣重要」。

他指出，AI應用持續增加，未來人工智慧代理（AIAgent）及即時串流服務可能進一步推升網路頻寬需求，泰國必須投資網路基礎設施，加強與區域其他國家的連接。

素帕叻表示，「泰國具備土地、水資源及政治環境相對穩定等條件，加上政府正推動相關建設，長期仍有發展機會」。

針對全球AI產業發展，他則認為，AI在創新及提升生產力方面的應用將持續擴大，即使美國晶片管制帶來短期影響，也不代表市場需求消失。

他說：「AI的應用場景是真實存在的，需求也在那裡，我認為這個產業將持續成長。」

談及台灣在泰國AI產業發展中的角色，素帕叻告訴中央社，台灣擁有先進晶片製造技術、資金及供應鏈優勢，是東南亞AI產業的重要合作對象。他甚至認為，若台灣企業投入自主GPU產品開發，將有機會成為下一家輝達（Nvidia）。

他強調，東南亞對AI產業的重要性，在於資料中心建設速度相對快，最快約10個月即可完成，台灣企業可以善用區域條件，將相關投資及產品布局延伸至東南亞。

至於台灣企業經常反映人才不足的問題，素帕叻認為，企業可透過跨國招募補足人才缺口，也能從美國延攬專業人才。他表示，若企業具備資金並掌握市場機會，就有能力開發相關產品。

素帕叻認為，泰國與台灣在AI產業發展上具有互補空間，台灣可運用技術及資金優勢，結合東南亞的資料中心建設條件，掌握區域AI市場成長機會。