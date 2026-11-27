全球科技股周五反彈，投資人逢低加碼亞洲晶片股，但AI行情能否止跌仍有疑問。外資11月迄今賣超台股達1.09兆元，超越10月紀錄，凸顯台灣市場承受的撤資壓力。

美股周四因感恩節休市，周五將縮短交易時間。盤前標普500及那斯達克100指數期貨分別上漲1.8%和2.5%。亞洲股市同步走高，南韓KOSPI指數大漲逾4%，日經225指數漲近2%，台灣加權股價指數上漲0.6%。

不過，這波反彈尚未化解市場疑慮。美股自上月創高後持續承壓，那斯達克100指數已跌逾16%，標普500指數跌8%。台股加權指數較10月6日歷史高點回落約21%，本月跌約13%。

彭博彙整資料顯示，外資11月迄今賣超台股1.09兆元，約331億美元，超過10月創下的9,940億元紀錄。投資人仍擔心AI股評價過高、科技股持股過於集中，美國擴大晶片管制、升息預期升高及關稅前景不明，也加重賣壓。

外資賣股後換匯匯出，連帶壓低新台幣。本月新台幣兌美元貶值約1.5%，表現落後亞洲其他貨幣。

盛寶市場首席投資策略師查納娜（Charu Chanana）說，投資人愈來愈有意轉向其他能帶來獲利、收益及成長的標的，包括歐洲、印度股市，以及美國價值股和防禦類股，年底獲利了結也加重市場壓力。

另一方面，部分全球投資人已開始加碼亞洲科技股。這些供應AI建設所需晶片的企業，原本是投資人看好AI的熱門標的，近月卻因記憶晶片價格及基礎設施建設速度前景不明，遭到重挫。三星電子、SK海力士均較近期高點跌逾50%，台積電則跌約16%。

木星資產管理亞洲股票經理人康拉德（Sam Konrad）說：「市場已出現一些不計價格拋售的跡象。我們持有的部分科技股，評價看來確實非常便宜，本周已小幅加碼三星電子和SK海力士。」

法國巴黎銀行財富管理亞洲副投資長譚慧敏（Grace Tam）則提醒：「大跌後已出現一些反彈……但這可能只是反彈。」

美國民主黨本月在選舉中大勝，凸顯民眾對資料中心開發的不滿日增，讓後續建設速度增添變數。舉債成本上升，也使市場更加懷疑，開發及運作AI模型所需的晶片需求，未來還能有多大。

康拉德說：「我們不知道是否已經落底，目前仍保留高於平常的現金部位。前面還有風險。」