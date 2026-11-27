新加坡今天表示，正與本地企業「進行協商」，以瞭解美國收緊對輝達（Nvidia）設計的先進人工智慧（AI）晶片出口管制的影響。

法新社報導，不過，新加坡副總理顏金勇表示，他無法證實有關輝達已暫停向東南亞4國出貨伺服器的報導。

自2022年起，美國以國家安全為由，限制輝達將業界領先、用於訓練及運行AI工具的晶片出口至中國。

華府上週進一步採取行動，封堵相關管制措施中的漏洞。在此之前，輝達爆發醜聞，導致長期擔任執行長的黃仁勳一度離職，之後於11月23日復任。

美國最新規定嚴厲打擊涉嫌將晶片走私至中國的行為，也針對中國企業透過第三國資料中心租用算力的大型灰色市場。這些第三國往往位於東南亞。

顏金勇今天表示：「我們正與企業展開接觸，以瞭解這項措施會如何影響他們的業務。」

「金融時報」等媒體引述消息人士報導，輝達已指示製造夥伴，停止向馬來西亞、新加坡、泰國及印尼的買家出貨搭載輝達晶片的電腦伺服器。

根據報導，目前尚不清楚暫停出貨將持續多久，但這可能是暫時性措施，讓資料中心營運商有時間釐清如何取得新規定要求的許可證。

這起圍繞輝達的醜聞，在黃仁勳與黃樂（AliceHuang）傳出婚外情的報導曝光後爆發。黃樂曾任新加坡企業Megaspeed International高階主管，這家公司因涉嫌違反美國規定、將輝達晶片轉運至中國而受到調查。

美國與中國科技大廠的大規模投資，推動東南亞資料中心建設熱潮，尤其集中在高度互聯的新加坡周邊國家。

惠譽信評（Fitch Ratings）分析師警告，在美國收緊先進AI晶片管制及算力取得限制後，亞太地區的資料中心投資將「放緩，且投資選擇將更加審慎」。

惠譽分析師說：「東南亞各國政府將面臨更艱難的平衡，一方面要維持取得美國先進科技的管道，另一方面又要吸引中國科技企業投資。」