歐洲領袖選定西班牙籍戴柯斯（Pablo Hernández de Cos）接任歐洲央行（ECB）總裁。他的政策立場被視為較偏鴿派，但面對通膨回升、法國債務壓力及經濟成長疲弱，市場仍加碼押注升息。能否在壓低通膨之際防範債市危機，將是他上任後的一大考驗。

1. 資深央行官員接棒 任命預計12月完成

55歲的戴柯斯現任國際清算銀行（BIS）總經理，曾任西班牙央行總裁及巴塞爾銀行監理委員會主席，也曾擔任ECB執行理事會顧問。他將成為首位出掌ECB的西班牙人。

拉加德預定明年2月7日提前卸任。戴柯斯的任命仍須徵詢歐洲議會及ECB管理委員會意見，預計12月完成正式程序。歐洲議會的意見不具約束力，歐洲領袖達成政治共識後，人事案就大致底定。

2. 貨幣政策較偏鴿 但堅持財政紀律

相較於另一位競爭者、荷蘭央行前總裁諾特，戴柯斯被視為較偏鴿派。他支持過ECB協助高負債國家的量化寬鬆政策，但也一再要求西班牙維持財政紀律。

戴柯斯近日提醒，央行必須警戒能源價格高漲帶來的通膨風險，也對部分國家的高額舉債表達憂慮。他的立場並非一味寬鬆，而是強調依據數據判斷，並在局勢難料時，保有決策餘裕。

3. 通膨升至4% 如何避免重蹈疫情後覆轍

伊朗戰爭帶來新一波能源衝擊，歐元區10月通膨率已達4%，是ECB目標的兩倍。

拉加德任內，ECB曾因低估疫情後通膨、太晚升息而受到批評。戴柯斯當時也是決策成員。回顧當時，他指出預測大幅失準，強調局勢愈難料，政策愈須保留彈性，也應更重視其他可能的發展，以及偏離原先預測的風險。

不過，他認為這次能源衝擊與疫情時期不同，目前少有跡象顯示，漲價已進一步推升薪資及其他價格。彭博經濟研究據此分析，除非商品價格再度飆升，或能源漲價更明顯推高核心通膨，否則他可能不會只因整體通膨急漲，就大幅升息。

4. 法債風險升高 ECB救不救成考驗

戴柯斯接任約兩個月後，法國將舉行總統大選。債務攀升、政局分裂及民眾反對退休金等改革，使法國整頓財政更加困難。兩位領先的總統候選人雷朋及梅蘭雄，都曾批評ECB，要求協助降低法國舉債成本。

ECB目前仍要求巴黎自行處理財政問題，但若殖利率攀升，開始妨礙貨幣政策發揮作用，就可能面臨是否介入的抉擇。

RBC BlueBay資產管理公司市場策略主管貝爾（Mike Bell）說，戴柯斯掌舵，會提高市場對ECB在情況惡化時出手的期待，但不應因此就大舉押注法國資產。

5. 市場仍押下月升息 歐元接近19個月低點

人事案明朗後，交換合約交易員反而加碼押注ECB在12月升息。不過，美國感恩節假期使交易清淡，市場反應仍須審慎解讀。

歐元兌美元變動不大，仍接近19個月低點；市場預期美國繼續升息，也支撐美元。

德意志銀行經濟學家Mark Wall及Michael Kirker認為，新提名人選資歷俱佳，足以延續現行政策。從ECB近日發言及10月會議紀錄看來，明年3月恐將再升息至3%。

6. 新團隊能否兼顧抗通膨與穩定債市？

人事安排還包括由德國籍普林斯頓大學教授布倫納邁爾（Markus Brunnermeier）出任首席經濟學家，法國籍經濟合作暨發展組織（OECD）前首席經濟學家布恩（Laurence Boone）主管市場操作。

布倫納邁爾研究金融危機、流動性及經濟遭受衝擊後的復原能力，難以簡單歸為鷹派或鴿派。他主張，即使高通膨要求央行維持緊縮政策，必要時仍可介入，恢復政府公債市場正常運作。

布恩主管市場操作，危機時負責執行應變措施。不過，即使由法國人掌管，也不代表巴黎能決定ECB是否出手救援。

法國興業銀行首席經濟學家Michala Marcussen說，市場關心的是ECB將如何運用政策工具。總裁雖不能獨自決策，卻能引導方向、推動調整。

彭博經濟研究認為，戴柯斯的央行經驗、布倫納邁爾的金融危機研究，以及布恩負責的市場操作，可能讓ECB更有能力因應下一波衝擊，但無法保證危機不會發生。