荷蘭貿易部長史卓瑪今天表示，將抵制美國加強限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）銷售設備至中國的相關法案，因為這些限制將傷害艾司摩爾及其他歐洲企業。

路透社報導，史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）今天在國會詢答時說：「我們不會單純任人擺布。如相關法案通過，我們將向華府表明，我方立場是『切勿執行』。」

美國國會目前正針對兩黨共同支持的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）協商，最快下個月將之納入年度國防授權法案（NDAA）。

MATCH法案將迫使包括荷蘭、日本在內的盟國採取更嚴出口管制，否則將面臨美國單方面對廠家設限，其中包括ASML的深紫外光曝光機（DUV）。

荷蘭過去曾配合美國所主導、意在遏制中國自主研發晶片能力的出口管制措施，然而相關措施也對ASML的出口業務造成影響。

史卓瑪表示，MATCH立法提案不僅將傷害歐洲市值最高的上市公司ASML，也會打擊歐洲國家的科技產業，目前正與歐盟執委會、德國及法國合作，阻擋MATCH法案。他表示，荷蘭與歐盟將研究雙邊及歐洲層面的措施，以限制MATCH法案的衝擊，包括是否有必要採取反制。

荷蘭外長柏倫琛（Tom Berendsen）甫於23至25日訪問中國，期間中荷雙方表示應致力就出口管制持續進行雙邊對話。中國過去曾譴責MATCH法案，並警告將採取反制措施。

ASML執行長福克（Christophe Fouquet）上週曾警告，美國擬議的新禁令恐反而加速中國研發技術的腳步。目前中國仍是ASML最大的市場之一，預計將佔ASML今年銷售額約20%。

歐洲智庫「全球貿易政策觀察」（Global TradePolicy Observatory）中國計畫主任范德勒赫（Sannevan der Lugt）表示，如果MATCH法案成為法律，歐盟應考慮啟用「阻斷法」（Blocking Statute），禁止歐洲企業遵守某些外國法規。

但她同時提醒，歐洲必須做好面對華府報復的心理準備，「唯有在歐洲準備好與美國展開大規模貿易衝突的前提下，完全無視MATCH法案才具備現實可行性」。

彭博（Bloomberg News）認為，史卓碼的表態顯示荷蘭政府力阻MATCH法案的相關姿態拉高。荷蘭政府幾個月來持續在華府遊說，盼阻MATCH法案與國防授權法綁定，因為一旦失去國防授權法的掩護，MATCH法案單獨通過的機率將大減。

ASML是全球製造先進晶片所需設備的龍頭企業，晶片被用於人工智慧（AI）資料中心及先進智慧型手機等。ASML始終未獲准將最先進的極紫外光曝光機（EUV）出口中國，但MATCH法案擴大相關限制，將目前尚未完全管制的DUV設備一併封殺。

中方媒體分析，MATCH法案將禁止相關國家向中國出口DUV等半導體製造設備，甚至涵蓋已售出設備的維護保養服務，服務的定義包山包海，包括現場和遠端服務、安裝、校準、維修、翻新、測試、故障檢測、軟體升級、技術培訓等。

專家分析，美國要限制者顯然不只是設備新售，連已售出的設備都要停止維修。然而絕大多數ASML曝光機維修備品在中國早已建立副品牌維修體系，一旦ASML喪失專利保護，屆時中國本地的副品牌將「一夕扶正」。

ASML今年第3季的已安裝設備管理業務單季收入達32.89億歐元，同比增長67.6%，約占當季總營收28.2%，是推動公司營收增長的重要引擎。美銀（BofA）曾估算全面禁止向中國出口DUV設備及相關服務的情景，認為這恐導致ASML營收減少約14%到15%。MATCH法案如果上路，ASML幾無法在中國正常開展業務。