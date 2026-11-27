半導體全球出口總額首度超越石油與天然氣。德意志銀行分析國際貿易中心資料指出，AI熱潮推動晶片貿易成長，全球可能從石油美元走向晶片美元時代，改變全球資金流向。

德銀比較截至各季的過去一年累計出口額，發現截至2026年第1季，半導體出口約1.61兆美元，首度超越石油與天然氣的1.53兆美元。到了第2季，兩者差距進一步拉大，分別約1.6兆與1.47兆美元。

資料中心的興建帶動半導體需求，伊朗戰爭造成荷莫茲海峽石油運輸受阻，也擴大兩者差距。根據美國能源資訊署（EIA）數據，經由該海峽的每日石油運量從2025年第4季的2,160萬桶暴跌近77%，至2026年第2季剩490萬桶。

不過，半導體出口超越油氣之際，晶片股卻遭拋售。投資人重新評估AI支出前景，費城半導體指數上周重挫逾17%，寫下25年來最慘單周表現，本周一才強勁反彈。

德銀全球總體經濟與主題研究主管里德（Jim Reid）指出，過去石油出口國多把貿易盈餘投入美國公債等債券；亞洲晶片出口國與美國科技業關係更緊密，部分收入可能回流美國科技股、新創與資料中心，繼續支撐AI投資。

他說，晶片美元時代可能帶來更強成長、更大波動，企業債與政府公債殖利率也可能長期維持在更高水準。