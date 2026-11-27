蘋果（Apple）本週將MiniMax熱門聊天機器人應用程式Talkie自全球AppStore下架。此前有媒體報導指稱，這項產品由人工智慧（AI）生成的角色，曾向未成年人傳送帶有性暗示的訊息。

路透社報導，Talkie於2023年推出，提供各式各樣的虛擬伴侶供使用者聊天，對話往往帶有戀愛色彩。總部設於上海的MiniMax，也推出名為星野的中文版應用程式。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與英國非營利組織新聞調查局（Bureau of Investigative Journalism）昨天報導，這款應用程式的角色曾向兒童傳送帶有性暗示的不當及辱罵性訊息。

這款應用程式在蘋果App Store與谷歌（Google）Play Store均列為18歲以上的分級，並配合不同國家的規定，標明未滿14歲或16歲的兒童不得註冊。不過，兒童安全倡議人士批評其年齡驗證防護措施過於寬鬆，允許使用者自行通報年齡。

MiniMax與蘋果均未立即回應置評請求。

根據市場研究公司Sensor Tower，Talkie提供多種語言版本，在美國、菲律賓與墨西哥特別受歡迎。

不同於ChatGPT或Gemini等大型語言模型上常見的AI助理，AI陪伴（AI companion）目的在與使用者建立持續情緒連結，並進行擬人化互動，部分還設有讓使用者沉浸其中的故事情節。

Talkie與星野為MiniMax的主要營收來源，2024年貢獻逾60%的收入。MiniMax今年不再單獨揭露聊天機器人相關的營收占比。

根據中國研究機構Unique的數據，截至2026年10月，Talkie應用程式與網站的每月活躍使用者約有1100萬人。

MiniMax已將重心轉向企業程式設計，以及MiniMaxM1與海螺02（Hailuo-02）等多模態AI模型，尤其是在今年1月於香港首次公開募股（IPO）之後。

AI聊天機器人受到各界日益嚴格的檢視，尤其是針對與未成年人互動時的潛在風險。

馬斯克（Elon Musk）旗下的Grok AI聊天機器人，因被用於生成女性與兒童的性暗示影像，今年遭到多國政府批評；AI陪伴開發商Character.AI也因旗下聊天機器人與未成年者有不當互動，在美國面臨多起訴訟。

今年7月，中國整頓包括星野在內的國內AI陪伴應用程式，禁止與未成年人建立親密關係，並下令各平台建立嚴格的防護措施，以遏止情感依賴與成癮風險。

字節跳動與阿里巴巴也因應相關規定，停用旗下應用程式的擬人互動代理與客製化代理功能。監管機關與企業採取的這些措施，引起對虛擬角色產生情感依附的中國用戶普遍反彈。