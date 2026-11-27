在美方擬祭出新關稅措施之際，新加坡副總理顏金勇今天表示，面臨各種不確定性、區域經濟仍展現韌性，並呼籲東協必須透過深化整合，維持合作夥伴對東協制度可靠性的信心，因應日益升高的經濟民族主義。

由新報業媒體（SPH Media）主辦的亞洲前瞻峰會（Asia Future Summit），今天在新加坡濱海灣金沙會展中心舉行，主題為「亞洲的崛起：在全球新秩序中重塑區域角色」。海峽時報（The Straits Times）等多家媒體報導。

顏金勇到場致詞指出，儘管面臨各種不確定性、區域經濟仍展現韌性，東協去年經濟成長接近5%，並持續為企業與投資者帶來機會。

美國公布結構性產能過剩301調查報告，建議對新加坡出口到美國商品徵收最高20%關稅。新加坡政府昨天回應，不同意調查結果，並對美方針對新加坡提出的擬議措施深感失望，將繼續以建設性方式與美國貿易代表署接洽。

新加坡明年將接任東協輪值主席國。顏金勇指出，東協如果彼此提高壁壘，只會縮小各自能夠掌握的機會。東協必須透過深化整合、擴大夥伴關係來因應日益升高的經濟民族主義。區域合作可進一步透過發揮彼此優勢，共同推動包含人工智慧在內的應用。

美國日前擴大先進半導體出口管制。顏金勇重申，東協須維持合作夥伴對東協整體誠信、制度可靠性及營商環境的信心，這需制定明確可預測規則、遵守自身法律與承諾並對不當行為採取行動。

新加坡能源貿易及工業部（METI）將今年國內生產毛額（GDP）成長預測由4.5%至5.5%上調至約6%，明年成長預測為2.5%至4.5%。

華僑銀行（OCBC）集團總裁陳德隆（Tan TeckLong）表示，儘管不斷變動的貿易關稅造成干擾，亞洲貿易投資仍持續增加。這一成長主要受到供應鏈轉向東協、推動多元化布局，以及人工智慧帶動的投資所支撐。

陳德隆提及，以一款先進的美國圖形處理器（GPU）為例，它可能在美國設計、於台灣製造，搭配來自南韓的記憶體，再於新加坡和馬來西亞進行封裝測試，之後運回台灣進一步組裝，最後搭配中國製造的冷卻設備，並部署於全球各地的資料中心，「即使科技管制日益收緊，支撐科技產業運作的供應鏈仍緊密相連」。

2025年台灣對新加坡出口中，AI半導體及相關零組件約占85%；新加坡對台出口中，相關產品亦約占80%。2025年台星貨品貿易總額達新幣1703億元（約新台幣4.24兆元），年增46%，台灣超越中國及馬來西亞，成為新加坡最大貿易夥伴。