南韓每日經濟新聞報導，因應股市震盪加劇，當局擬擴大現有10.76兆韓元（約80億美元）的股市穩定基金，為護盤預做準備，但尚未決定是否進場。

報導公布之際，南韓財金四大首長將於周五召開「F4」市場監測會議，由財政部長李炯日及南韓央行總裁申鉉松主導，金融委員會及金融監督院首長也將出席，檢視相關程序。

報導引述金融業消息人士說，當局已詢問包括國營韓國產業銀行在內的既有出資機構，能否履行原有出資承諾，並追加資金。目前正考慮擴大基金規模，但是否啟動仍未定案。

這檔基金曾於1990年、2003年及2008年進場護盤；2020年及2022年市場動盪時，當局雖宣布預做準備，最後並未實際動用。

每日經濟新聞指出，目前承諾投入的10.76兆韓元，僅占KOSPI成分股總市值約0.3%，遠不及1990年基金成立時的5.6%。