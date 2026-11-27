過去數十年，主權財富基金一直把大筆資金交人代操，如今卻常自己找交易、買下企業控制權，甚至建立自己的投資管理平台，運作模式愈來愈像私募股權巨擘。

CNBC報導，主權基金進軍直接投資已有多年，近來因私募基金愈來愈不容易募到錢，以及巨額交易回溫，加速了此一趨勢。大型出資者更有本錢談條件，爭取到更多與私募業者共同投資的機會。

這可以節省費用。共同投資通常費用很低或沒有，也不必將部分投資利潤分給管理者。自行交易更可省下外部管理費。

PitchBook的Kyle Walters表示，「對於開出大額支票的大型主權財富基金來說，節省的費用以美元計算可能相當可觀」。

資誠（PwC）指出，一些主權基金達成交易的速度，已可比擬大型私募股權公司。

資誠分析PitchBook數據發現，2023年7月至2026年7月間，新加坡政府投資公司（GIC）有553筆交易，阿布達比主權投資機構穆巴達拉（Mubadala）為397筆，阿布達比投資局為367筆，均包含旗下子公司的交易。

這波轉變背後，主權財富基金正擁有前所未有的財力。研究業者Global SWF數據顯示，全球主權基金資產已達16.5兆美元，較五年前增加約59%。資誠預估，2030年還將達到22.4兆美元。

不像傳統私募基金，主權基金沒有預設的存續期限限制，可持有資產數十年，也能直接動用自有資金，不必另行募資，適合投入AI基礎設施、能源等燒錢產業。

去年，穆巴達拉於2024年設立的投資機構MGX，與貝萊德、輝達（NVIDIA）及微軟等，參與約400億美元的Aligned Data Centers收購案。

不過，資誠指出，買下控制權代表承擔營運責任，建立所需人才、系統與治理能力，比投入資金慢得多。