AI購物助理正改變消費者找商品、比價及下單的習慣，也可能改寫Google、Meta和亞馬遜主導的數位廣告版圖。今年年終購物旺季將考驗，這些工具能否成為日常購物幫手。

Adobe預估，今年購物旺季由AI導向美國零售網站的流量，將增至去年的兩倍以上。麥肯錫則估計，能搜尋商品甚至代客下單的AI購物助理，到2030年將在美國帶動1兆美元經濟活動。

以馬里蘭大學行銷教授麥卡錫（Daniel McCarthy）為例，他看到強化腳踝的商品廣告後，沒有直接購買，而是截圖詢問ChatGPT是否值得買。ChatGPT依他長時間使用站立式辦公桌的習慣，推薦價格約一半的平衡板。他說：「它勸我別買，卻也讓我發現，這可能是很好用的購物工具。」

這種轉變威脅既有廣告生意。EMarketer預估，今年美國數位廣告支出達4,180億美元，Google、Meta及亞馬遜合計將拿下近三分之二。

OpenAI已成為新對手。該公司8月說，廣告事業推出不到200天，年化營收已達10億美元；9月公布每周使用者達12億。若更多人改用ChatGPT找商品，Google及亞馬遜便可能流失搜尋流量和廣告收入。

DA Davidson分析師路里亞（Gil Luria）說：「每逢重大技術轉變，就有搶占市占率的機會。OpenAI有能力做出500億美元規模的廣告生意，這筆錢總得從別人手上搶過來。」

Google正藉Gemini搶進購物市場。使用者不必離開應用程式，就能向沃爾瑪、Wayfair及Shopify商家購物；新推出的Universal Cart可將不同零售商的商品放入同一購物車，並提供降價通知。

但AI也可能侵蝕Google原有搜尋廣告。Google上月說，搜尋事業成長降至一年來最慢，部分原因是AI使用者帶來的營收較低。投資人不買單，隔天股價重挫，市值蒸發逾5,000億美元。

Meta則和沃爾瑪、百思買等零售商合作，讓Muse代客購物，並對符合資格的交易提供最高500美元、下單後90天內的價差保障。祖克柏說，購物是Muse最常見的用途，未來可望透過收取小額交易費賺錢。

亞馬遜態度最謹慎。美國每1美元網購支出，亞馬遜約拿下4角，因此更有理由守住既有模式。該公司已封鎖Muse代客購物，也控告讓使用者透過Comet瀏覽器在亞馬遜購物的Perplexity AI，指控涉及電腦詐欺，案件預定明年審理。

亞馬遜說，第三方購物服務應先取得零售商同意，Muse也有相同義務。該公司的顧慮不只在訂單：消費者若讓AI代逛網站，就可能不再看到廣告，威脅今年預估達819億美元的廣告營收。

不過，亞馬遜表示，外部AI購物助理尚未明顯影響廣告事業，並希望顧客使用自家Alexa for Shopping。

貝恩8月調查顯示，約四分之一美國消費者打算先到ChatGPT或Gemini等AI平台找商品，比去年增加8個百分點。

這些工具如何賺錢，仍待摸索。Google偏向廣告，Meta打算收交易費，OpenAI兩者都在探索。Google也推出「通用商務通訊協定」（UCP），協助AI代理、商家及平台串接購物流程。

技術及商家配合度仍是障礙。軟體公司Human Forward測試200個網站後發現，約半數大型零售商及知名品牌不准AI助理代客購物。安全系統也可能把購物機器人當成駭客，阻擋存取。

因此，今年使用AI購物，體驗可能好壞參半。有些網站能讓AI瀏覽甚至下單，有些則仍像傳統搜尋。科技業者忙著推出工具，零售商卻可能先觀望，等使用人數夠多再跟進。