歐洲最大衛星工廠本周在比利時啟用，為歐洲抗衡馬斯克旗下星鏈（Starlink）、減少依賴美國太空基礎設施增添助力。

比利時民營衛星製造商Aerospacelab今年9月取得24億歐元（約26億美元）合約，負責製造歐盟IRIS²計畫預定348顆衛星中的264顆。這是歐盟為抗衡SpaceX星鏈而推動的衛星通訊系統。

Aerospacelab說，這批衛星將「在2030年前，成為歐洲自主掌控、安全可靠且能抵禦干擾的通訊網路骨幹」。該公司將於11月30日更名為Ectro。

新廠位於比利時南部，占地2萬平方公尺，外觀呈橢圓形，由比利時國王菲利普主持啟用。比利時王室說，工廠每年最多可生產500顆衛星，屆時將成為全球第三大衛星生產基地。

法新社報導，員工預計明年1月進駐，工廠則預定2028年底前投產。

衛星通訊對日常生活及國家安全愈來愈重要，不僅能為偏遠地區、軍艦及戰機提供網路，也讓政府及軍方在地面網路無法使用或中斷時，仍能安全通訊。

烏克蘭戰爭尤其凸顯這項能力的重要。烏軍高度仰賴星鏈（Starlink）對抗俄軍，烏克蘭官員近日通報，俄軍占領區的星鏈服務受到限制，更突顯地緣政治衝突可能受制於民營企業。

不過，歐洲要挑戰星鏈的主導地位，仍有很長的路要走。

SpaceX說，目前已有逾1.1萬顆星鏈衛星在低地球軌道運行，規模遠超其他衛星星系，並計劃將衛星數量增至最多10萬顆。

挑戰者之一是亞馬遜。旗下衛星事業Amazon Leo已部署逾400顆衛星，初期計劃在軌道上建置逾3,200顆。

法國Eutelsat則透過OneWeb星系，營運逾600顆低軌衛星。Eutelsat也和SES、Hispasat組成SpaceRISE聯盟，負責開發及營運IRIS²。

歐盟執委會明言，IRIS²是「面對星鏈等商業衛星星系，實現太空自主的戰略資產」。計畫目標是在2029年底前首度發射衛星，隨後不久開始提供初步服務。

歐盟執委會及SpaceRISE聯盟今年8月宣布，將主要星系規模從282顆擴大至348顆，讓供歐盟各國政府使用的安全通訊容量增加60%。執委會說，擴大計畫主要是為了滿足國防及安全需求。