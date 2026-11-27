CNBC引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）晶片賣家已告知新興AI雲端業者，只要有任何算力將出租給中國企業，就不供貨。在此之前，輝達曾表示，不會把晶片賣給出租逾50%圖形處理器（GPU）給陸企的客戶。

兩名知情人士表示，川普政府11月16日宣布限制遠端使用AI晶片的新規後，晶片銷售商便向雲端業者傳達上述訊息。新規旨在堵住出口管制漏洞，防止陸企透過租用海外資料中心算力，使用輝達最先進的晶片。

美國商務部工業與安全局（BIS）公布的新規已於11月19日生效。先前的出口管制，實際上已禁止向陸企出售輝達最先進的晶片，也禁止將這些晶片運入中國大陸，限制現已進一步延伸至海外算力租賃。

整個供應鏈都受到影響。CNBC周三報導，部分晶片銷售商正為輝達GPU尋找新買家。知情人士表示，賣家似乎正設法脫手，因為這些GPU原本要用在供陸企租用算力的資料中心。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）周三受訪表示，商務部新規是要堵住間接取得晶片使用權的漏洞，包括透過東南亞等地走私，以及遠端使用第三國資料中心。

輝達與BIS未立即回應CNBC的置評請求。