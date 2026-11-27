愛沙尼亞司法暨數位事務部近日公布人工智慧（AI）工具安全評估結果，中國開發的深度求索（DeepSeek）、通義千問及愛沙尼亞本土平台Botastico，因資料安全疑慮被列為紅燈評級，司法暨數位事務部呼籲政府機關、企業及家庭停止使用。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞政府針對14款廣泛使用的雲端及AI工具進行評估，採紅、黃、綠燈分級。司法暨數位事務部長帕科斯塔（Liisa Pakosta）指出，愛沙尼亞政府機關早已禁止使用DeepSeek，並建議企業及家庭也停止使用。

帕科斯塔透過部會新聞稿表示，DeepSeek雖因使用成本低廉受到用戶青睞，但資料在中國境內處理、安全措施及資料次處理商資訊有限，加上缺乏符合規範的獨立證據，以及中國法律適用和審查、影響風險等問題，使這款平台不符合安全要求。

報導指出，阿里巴巴（Alibaba）旗下的通義千問（Qwen）也被列為紅燈，主要疑慮是用戶資料可能在中國境內處理，並用於訓練AI模型。

至於愛沙尼亞本土平台Botastico，評估人員指出，業者未能提出符合全球資安管理標準ISO/IEC 27001或愛沙尼亞資安標準的證明，也缺少保密條款，部分資料處理流程不夠透明。

據報導，其他常見AI工具中，Google Gemini、微軟Copilot及歐洲開發的Mistral Vibe獲得綠燈評級。此次評估的14款工具還包括Cursor、GitHubCopilot、Google翻譯及ChatGPT等，均獲得綠燈或黃燈評級。

愛沙尼亞司法暨數位事務部網路風險主管艾里克（Lisett Reimann-Erik）表示，民眾及企業難以避免使用AI和雲端服務，但相關服務伴隨風險與不確定性，因此政府希望透過評估，提供用戶明確的安全資訊。

參與這次AI工具評估的愛沙尼亞網路安全公司Cybernetica資訊安全研究所所長波達諾夫（DanBogdanov）也提醒，工具獲得綠燈不代表用戶可免除自行查核的責任，因服務條款及安全功能可能隨時改變。

愛沙尼亞並非首次提出對DeepSeek的安全疑慮。據報導，愛沙尼亞對外情報局今年2月發布的年度報告指出，DeepSeek在推進中國產業發展目標之餘，也可能成為中國向西方傳播宣傳內容的管道。

此外，DeepSeek-R1模型於2025年1月推出時，愛沙尼亞AI研究人員也曾指出，該模型即使在美國晶片出口限制下，性能仍可與西方頂尖模型相提並論，並提醒用戶避免輸入敏感資料，因使用者資料會經由中國境內伺服器傳輸，系統也可能反映中國的政治立場。