歐洲最大軟體公司思愛普（SAP）擬裁員至少1萬人，約占全球員工一成，配合AI轉型重整產品開發及銷售方式。裁員規模仍待勞資協商後敲定。

彭博率先引述知情人士報導這個計畫，金融時報隨後也獲得消息證實。知情人士說，計畫尚未和員工代表討論，各部門都被要求盤點可刪減的人力，尤其是產品、工程及銷售部門。

思愛普不願評論是否計劃裁員，僅在聲明中說，會持續檢視組織，確保符合公司策略及客戶需求。

執行長克萊恩（Christian Klein）正推動「AI優先」策略，將更多AI工具融入既有應用軟體。思愛普先前推出AI產品並不順利，目前仍在調整產品開發和銷售方式。

思愛普已從出售軟體授權，轉向向企業客戶收取雲端服務訂閱費，並協助客戶在企業內導入AI模型。思愛普今年也兩度改組執行董事會，六位成員中有兩人將在明年3月離職。

產品主管阿拉姆（Muhammad Alam）未續簽明年3月到期的合約，克萊恩今年已接手他的大部分工作。銷售主管紹爾艾西希（Thomas Saueressig）今年才擴大職掌，上周便宣布將離職，轉任Ionos Group執行長。

思愛普過去常在1月底公布全年財報時，宣布重大重整計畫，最近一次是在2024年。當時裁撤約1萬個職位，耗資約30億歐元，歷時逾一年，主要透過自願離職及員工再訓練辦理。思愛普同時為新職位招募人手，員工總數因此大致不變，之後又陸續增聘，全球員工已回升至約11.3萬人。

財務長阿薩姆（Dominik Asam）上周在摩根士丹利會議上說，今年員工人數略增，但接下來若不減反增，他會「非常意外」。

德國是思愛普員工最多的國家，當地員工代表會今年已協商取得延續至2028年的就業保障。

思愛普也成為最新一家考慮大幅裁員的德國績優企業。福斯、寶馬等汽車業者先前已因需求疲弱及大陸競爭加劇，宣布大幅刪減人力。美國軟體同業微軟、甲骨文及Salesforce近月也宣布裁員數千人，理由包括AI提高效率，以及保留現金。

思愛普過去12個月股價下跌約6%，期間曾因投資人擔心AI衝擊商業模式而遭大舉拋售。目前公司市值約2,370億歐元，在歐洲仍是名列前茅的上市企業。

該公司上月公布，第3季營收成長13%至103億歐元，其中雲端服務營收為67億歐元；稅後獲利增長11%至23億歐元。

今年初，市場擔心AI進步將破壞軟體業商業模式，引發軟體股賣壓。不過，隨著投資人重新評估AI的影響，軟體股下半年已收復失土。