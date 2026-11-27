哈薩克總統托卡葉夫今天出席俄羅斯主要的人工智慧（AI）大會，以進一步推動AI發展計畫。他向俄羅斯總統普丁表示，俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）與科技集團Yandex受到歡迎，可進入哈薩克市場。

路透社報導，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）這次訪問莫斯科，距離他上個月在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）會見輝達（Nvidia）執行長黃仁勳僅一個月。當時，哈薩克大型銀行自由控股（FreedomHolding）表示，將大量採購輝達的B300晶片。

俄羅斯的超級電腦目前使用輝達較舊版本晶片。由於美國針對俄羅斯入侵烏克蘭實施制裁，已中斷俄方進口訓練AI模型所需的美國製晶片，俄羅斯正努力發展AI產業，並追趕美國與中國等領先國家。

許多俄羅斯企業在中亞國家營運未受限制，正可利用這些國家與西方維持的關係，以及鄰近中國並與中國有商業往來的優勢。俄羅斯與哈薩克在AI方面加強合作，加上俄羅斯企業在這個前蘇聯國家的業務版圖持續擴大，可能進一步推動這種趨勢。

托卡葉夫在莫斯科出席Sberbank大會前向普丁（Vladimir Putin）表示：「很高興看到俄羅斯企業在我國市場取得進展，他們可以依賴我們全面性的協助。」

托卡葉夫這次訪問莫斯科，也帶領一支由哈薩克AI企業家及負責AI事務官員組成的大型代表團同行。

Sberbank今天發表新版GigaChat AI模型，以及新版影片生成模型Kandinsky，並向托卡葉夫與普丁展示新一代搭載AI技術的Grin人形機器人。

俄羅斯並不具備自主生產先進晶片的能力，用於訓練AI模型的超級電腦是在烏克蘭戰爭爆發及西方實施制裁之前所建。

俄羅斯近期頒布一項新法令，允許俄羅斯企業在獲得安全部門批准後，使用設於海外的資料中心。普丁是在今年稍早烏克蘭無人機攻擊俄羅斯資料中心及超級電腦後，簽署這項法令。

Sberbank與Yandex並未公開表示，是否因此將部分服務轉移至其他國家的資料中心。由於俄羅斯企業的資料中心相關資訊屬於機密，目前尚不清楚具體計畫。

黃仁勳今年10月訪問哈薩克期間，由俄羅斯出生的企業家圖爾洛夫（Timur Turlov）領導的FreedomHolding宣布，計劃在哈薩克建設一座價值20億美元的「主權AI中心」（Sovereign AI Hub）。

圖爾洛夫當時說：「我們已開始訂購第一座運算叢集，將採用輝達最新的B300晶片，最多配置300台伺服器，總投資金額達數億美元。」

黃仁勳本月一度辭去輝達執行長職務，隨後又恢復任職。他在10月訪問哈薩克時證實，輝達投資哈薩克AI影片生成新創公司Higgsfield，參與其4億美元的融資輪次。