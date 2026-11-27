沙烏地阿拉伯煉油廠遇襲，中東原油出口復甦恐受阻，國際油價周四上漲。美國適逢感恩節，交易清淡，也容易放大油價波動。

布蘭特1月原油期貨上漲2.1%，每桶收96.57美元，前兩個交易日已累計漲近6%。西德州1月原油期貨截至紐約時間下午3時14分上漲1.5%，報84.91美元；因美國休市，周四未公布結算價，當天交易併入周五結算。

沙烏地新聞社引述能源部消息人士報導，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）攻擊沙國紅海沿岸、每日可處理40萬桶原油的吉贊煉油廠，造成部分作業停擺。

這是中東石油基礎設施再度遇襲，先前遭攻擊的據點包括波斯灣原油出口樞紐拉斯塔努拉及紅海港口。英國海事貿易行動辦公室也通報，周三又有一艘油輪在荷莫茲海峽遇襲。伊朗先前聲稱，有數艘船隻在這條水道觸雷，但說法尚未獲證實。

不過，能源追蹤業者Vortexa的資料顯示，儘管攻擊增加，本月通過荷莫茲海峽的船舶流量仍上升。運輸未因攻擊而中斷，抑制了油價漲勢；國際能源署（IEA）也預估，本季原油供給將過剩。

隨著波斯灣原油恢復出貨，布蘭特油價本月已大幅下跌。民主黨在美國期中選舉大勝後，川普暫未再度空襲伊朗，市場的緊張氣氛也稍有緩和。

各方正透過外交努力，試圖結束這場延續近九個月的戰爭，但主要歧見仍未化解。德黑蘭要求美國解除對伊朗港口的海上封鎖、放寬制裁並解凍資產；華府則要求伊朗在核計畫上讓步。

道明證券資深商品策略師麥凱（Ryan McKay）說：「只要衝突仍看不到結束的跡象，原油價格就應維持一定的風險溢價。」

區域緊張情勢仍未平息。義大利安莎通訊社報導，伊朗周四以無人機攻擊科威特，造成兩名任職德國國防企業萊茵金屬的義大利平民死亡。

不過，燃料市場已出現一些緩和跡象。美伊戰爭期間，烏克蘭又攻擊俄羅斯煉油設施，使燃料價格漲幅比原油更大。如今歐洲柴油期貨已較美伊戰爭初期高點下跌近30%，本月跌勢尤其明顯。美國加油站平均零售油價也已從9月高點回落，但仍遠高於戰前水準。

汽油市場周三也持續走弱。歐洲將原油煉成汽油的利潤降至2023年以來最低，美國同類指標則降至2月以來最低。

市場接下來將關注OPEC+周日會議，沙烏地阿拉伯及夥伴國將商議2027年供應安排。兩位代表說，由於戰爭走向仍有變數，集團正考慮將目前產油配額延續至明年1月。