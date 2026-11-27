歐元區國家今天選定西班牙資深央行人士戴柯斯出任下任歐洲中央銀行（ECB）總裁，意味著這個歐洲最具影響力的金融機構可能延續現行政策。

路透社報導，這項外界早有預期的人選決定，為歐盟主要強國就歐洲央行執行理事會（ECB ExecutiveBoard）席次進行的數月閉門協商畫下句點。

該理事會有6席，除了總裁職位，德國亦將取得權力甚大的首席經濟學家職位，法國則將拿下主管市場操作的職位。

戴柯斯（Pablo Hernández de Cos）曾任西班牙央行總裁，現任國際清算銀行（Bank for InternationalSettlements）總經理。他將在現任歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）明年2月7日提前卸任後接手，並於3月18日首度主持貨幣政策會議。

荷蘭今天決定支持戴柯斯，形同撤回對自家候選人諾特（Klaas Knot）的支持，為戴柯斯執掌歐洲央行掃除障礙。

這波人事改組之際，歐洲央行正面臨伊朗戰爭導致通膨再起，以及法國政局動盪恐引發更廣泛金融市場壓力、波及其他歐元區國家的疑慮。

戴柯斯獲任命，意味著歐洲央行最高職位將交由一名南歐決策官員暨前總裁德拉吉（Mario Draghi）的盟友掌舵，也讓外界更加預期，歐洲央行最終將動用其政策工具，以遏止新一波主權債務危機。

歐盟領袖也提名法國的布恩（Laurence Boone）與德國的布蘭納梅爾（Markus Brunnermeier），填補執行理事會其餘兩個空缺。

拉加德卸任後，布恩將成為歐洲央行管理委員會（ECB Governing Council）唯一女性成員，可能負責督導市場操作；布蘭納梅爾預料則將在雷恩（PhilipLane）5月31日卸任後，接任首席經濟學家。

儘管大致上只是形式，這些人選仍須經過確認程序，預計可及時完成，讓歐盟領袖在12月峰會上做出最終批准。

● 南歐鴿派標籤難套用 戴柯斯作風務實

戴柯斯現年55歲，是受過專業訓練的貨幣經濟學家。他以立基於經濟理論的獨立思考，以及十多年來在政策制定職位上養成的務實作風而聞名。

他職涯初期曾在歐洲央行與西班牙央行擔任多項幕僚職務，之後罕見地躍升決策層級，出任西班牙央行總裁，並成為負責制定利率的歐洲央行管理委員會成員。

戴柯斯歷經多場危機，包括西班牙銀行業紓困、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及疫後通膨飆升，迫使歐洲央行啟動歷來速度最快的升息循環。

儘管南歐決策者常被視為偏好寬鬆貨幣政策的「鴿派」，同僚與歐洲央行觀察家表示，戴柯斯作風務實、立場溫和，不能簡單歸入任何這類派別。

而且歐洲央行政策是由27人組成的管理委員會決定，這意味著即使是總裁，單獨主導利率走向的空間也有限。

無論如何，只有在通膨略高於目標時，偏鴿派的傾向才有影響。今年物價壓力激增，將迫使任何一位歐洲央行總裁持續升息。

目前通膨率為4%，是歐洲央行目標的兩倍。無論公開發言或私下受訪，決策官員似乎一致認為，12月升息已無可避免。

不過，後續政策走向仍不明朗，市場預期只會再升息一次，主要是近期油價回落，且預期通膨率將從明年春季開始下降。