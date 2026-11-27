華爾街金融機構經濟學家表示，由於美國聯準會（Fed）政策立場偏向「鷹派」，12月8-9日會議將再升息1碼，使股市動盪可能令Fed暫停升息的希望落空。

由於擔心美股人工智慧（AI）行情銷熔，促使經濟學家、市場人士，甚至美國財政部長都呼籲Fed於12月會議時暫停升息。

阿波羅全球管理公司首席經濟學者史洛克表示，「如果觀察通膨，他們（Fed）應該升息；但若觀察AI展望，則可能應該降息」；最近股市動盪，「是升息應謹慎為之的非常、非常有力論據」。

但Fed的態度則偏向「鷹派」，且官員擔憂經濟快速成長及勞動市場強勁，不能使通膨一直高於Fed的目標。

新世紀顧問公司首席經濟學家、「薩姆法則」創造者薩姆表示，「在此一時點，很難使Fed不聚焦於通膨。要想因為股市下跌而打動Fed，跌幅必須更大」。

Fed於9月升息1碼，加上市場預期12月將再升1碼，已使金融情勢變緊，以及美元走強，使進口物價回降，同時國際油價也已大幅下降，這使Fed於12月一次升息2碼的必要性消失。官員們也了解股市AI行情一旦崩落，對經濟所造成的風險。但官員們仍認為必須多做一些，以壓低通膨，並堅持有必要升息1碼。

周三公布的10月個人消費支出（PCE）平減指數年升幅由9月的3.7%再升到3.8%，核心平減指數升幅由3.1%上升到3.3%，且第3季美國實質經濟年增率更從3.4%上修到4.3%。

哈佛經濟學教授、國際貨幣基金（IMF）前任副總裁戈皮納斯表示，「自從10月底Fed會議之後，幾乎所有經濟數據都顯示Fed必須行動，唯一相反的發展方向是股市信心」。

那斯達克指數從10月以來的跌勢，已將今年來大部分的漲幅清掃一空，因為投資人擔心利率上升將抑制AI支出榮景。避險基金經理人艾克曼本周表示，如果繼續升息，Fed將「把美國及世界推向衰退」。

財政部長貝森特表示，一向Fed官員的「鷹派」發言應對股市下跌負起一部分責任。他說，「許多人相信如果過緊，他們可能犯下政策錯誤」。本周一黃仁勳重掌輝達，帶動科技股強勁反彈，但之後賣壓再現。

儘管大部分交易商都預期12月將再升息1碼，但由於股市動盪，使他們對之後升息速度的看法有所轉變。

但交易商希望Fed能助股市一臂之力，顯然低估了華許抑制通膨的決心。蘇黎世保險集團市場策略長米勒表示，「Fed護盤」的時代已一去不回；目前AI榮景不只推升晶片及軟體的價格而已，這令Fed提高警覺。