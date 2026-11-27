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中東供應疑慮再起 布倫特原油收高
葉門叛軍青年運動（Houthi）表示擊中沙烏地阿拉伯最大煉油廠，伊朗則說荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）有船隻遭水雷擊中，再度引發原油供應中斷疑慮，國際油價今天上漲。
路透社報導，布倫特原油期貨上漲1.96美元或1.2%，收在每桶96.57美元。
美國西德州中級原油期貨因美國感恩節假期，今天未進行結算，截至美東時間下午1時21分（格林威治時間18時21分）上漲1.16美元或1.39%，報每桶84.84美元。
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