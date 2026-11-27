川普政府25日公布新一輪301關稅方案，對包括台灣在內、已與美國達成貿易協議的經濟體，原則上維持商定的稅率。但這並不代表關稅風險已經解除。外媒分析，川普政府藉由301條款為關稅政策建立更持久的法律基礎，也提出更高稅率的備選方案，為未來加稅留下伏筆。即使日後白宮易主，美國也未必能走回自由貿易的老路。

2026-11-27 03:30