在「黑色星期五」的重要購物檔期裡，大多數品牌爭相祭出大幅折扣，但也有一些業者跳脫出來，或許是為保護利潤，或許是要凸顯支持環保永續，也可能就只是想與眾不同。無論如何，他們看到愈來愈多消費者不愛這類促銷，試圖與之建立連結。

全球零售業都面臨艱困的一年。伊朗戰爭引發通貨膨脹，對手頭拮据的消費者，需要提供相當大的折扣，才能吸引他們掏錢購物。

亞馬遜（Amazon）這類大型零售商，有能力藉由大幅降價吸引大部分黑五的買氣。然而，對小型品牌而言，打折促銷卻是雙面刃，營收雖可提高，但影響獲利，另外也會讓消費者在其他時候更不願意以原價購買商品。

義大利時尚品牌Pinko今年就首度決定不推黑五折扣活動。董事長尼格拉估計營收可能少掉200萬歐元（219萬美元），可是衝擊獲利的程度小很多；他更重視利潤率，認為折扣促銷可能演成惡性循環。

英國標榜在地製造、小企業經營的戶外服飾品牌Buffalo Systems，也不加入黑五促銷戰。美國戶外用品零售商REI則是在黑五當天所有門市都不營業，讓員工放假一天，進行戶外活動。

雅詩蘭黛（Estée Lauder）旗下品牌The Ordinary的門市黑五也休息。全球品牌資深副總裁畢艾美說，黑五期間的衝動購物，往往讓消費者買到不合適的產品，當天不營業，是鼓勵消費者「放慢腳步」的一種方式。

英國美妝品牌UpCircle在黑五仍有折扣活動，不過同時透過貼文宣揚反對過度消費的環保永續主張。

專家指出，消費者近年對零售折扣已產生疲勞，愈來愈不相信廣告折扣真的實質省了那麼多錢。市場競爭激烈，不參與黑五仍是冒險決定，但可讓品牌有不同的能見度，有助在較不介意價格的消費群中，建立信任感。