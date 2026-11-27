SpaceX執行長馬斯克廿五日在Ｘ發文表示，美國每名兒童都將獲兩股SpaceX股票，一股由公司提供，另一股由他個人提供。

馬斯克寫道：「明年，我將把自己持有的SpaceX股票分給美國每個孩子，每人一股。這將是多次贈股的開端。股票代表未來經濟中的權益，直接把股票交給人民，才是正確的做法。」

路透報導，SpaceX總裁夏特威爾（Gwynne Shotwell）與丈夫十月承諾，將向美國總統川普的「川普帳戶」計畫涵蓋的逾兩百萬名兒童，每人捐贈一股兩人持有的SpaceX股票。

SpaceX廿五日稍早宣布，將向每個目前有效的川普帳戶捐贈一股新發行的Ａ類普通股，馬斯克個人也將捐贈相同數量股票。股票是否會與川普帳戶連結，或設有禁售期，SpaceX未回覆。

SpaceX廿五日收盤價為每股一二七點四四美元，據此計算，每名美國兒童獲得的兩股股票價值約二五四點八八美元（約新台幣八千元）。美國約有七千兩百萬名未滿十八歲青少年與孩童，馬斯克的贈股承諾價值約一八三點五億美元（約新台幣六○五○億元）。

馬斯克大部分慈善活動是透過「馬斯克基金會」進行，據報該基金會持有逾一四○億美元資產。