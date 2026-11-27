美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿五日表示，已授權科技富豪馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）部署一百萬顆衛星，打造太空資料中心。

路透報導，SpaceX今年稍早申請部署多達一百萬個軌道運算模組，以處理供地球使用的龐大數據。ＦＣＣ指出，批准SpaceX的Starmind衛星群計畫，有助於滿足快速成長的人工智慧（ＡＩ）運算需求。

根據授權許可，SpaceX最遲必須在二○三三年十一月前開始部署，二○三五年十一月前部署上限數量的百分之十，即十萬顆，並在二○三八年十一月前完成百分之五十部署。

ＦＣＣ也表示，批准這項申請，將使SpaceX得以「開創讓美國在太空與ＡＩ領域領先的新興技術」。

資料中心是ＡＩ骨幹，需要消耗龐大電力。SpaceX向ＦＣＣ表示：「透過直接利用近乎恆定的太陽能，且營運與維護成本極低，這些衛星將實現變革性的成本與能源效率，大幅降低地面資料中心對環境的衝擊。」

目前太空軌道上有一萬七千顆衛星，外界尚不清楚SpaceX是否真的會將一百萬顆衛星送上太空。衛星營運商有時會申請高於實際部署計畫的衛星數量，以換取設計彈性。

目前大多數太空資料中心計畫，是在低地球軌道部署多顆衛星彼此保持近距離，確保衛星之間能穩定連線。

Starmind衛星將與目前已在軌道上運作的逾一萬一千顆SpaceX星鏈衛星網路進行通訊，再由星鏈將資料傳回地球。其他競爭計畫則打算利用雷射通訊，直接在地面接收資料。

然而，專家警告，這類計畫仍面臨技術障礙，挑戰之一是處理器能否承受太空中高輻射環境，設備還必須克服極端溫度變化，並避免受到太空碎片撞擊損壞。

美國天文學會對ＦＣＣ這項決定感到「失望與震驚」。該學會指出，這套系統的大量衛星在夜空中會以極明亮形式出現，且持續更久，將嚴重削弱政府數十年來對天文觀測設施的投資，也會損害天文學家及大眾欣賞和研究夜空能力。