在美中貿易戰休兵期將在明年1月到期之際，美國計劃以產能過剩為由對中國大陸加徵關稅，推升貿易緊張升溫的風險，並增添談判複雜度，但彭博資訊分析，這些新關稅不太可能打破貿易戰休兵安排，更讓12月的「川習會」成為關鍵。

美國貿易代表署（USTR）公布產能過剩301調查報告，對幾乎所有大陸產品額外徵收10%至20%關稅，且可能涵蓋受232條款關稅影響產品、及其他貿易夥伴一直享有豁免的產品，尤其是電子產品。

分析師指出，美國提議的新關稅措施，並未違反先前「川習會」中，對大陸整體加徵關稅水準不超過20%上限的約定，而是「小動作」。

彭博資訊經濟學家與分析師都認為，美國新提議的關稅，不太可能破壞當前的貿易戰休兵局面，也不致導致談判破局，因為美中雙方仍有推動休兵期延長的誘因，且中方對這一輪可能會在明年1月10日休兵協議到期後才會實施的關稅，早有預期。美方表示，已向中方官員說明這項措施。

不過，美國貿易代表署的提案指出，若美方對談判結果不滿意，對中國大陸商品的加徵關稅稅率可能提高至40%。

彭博經濟學家預期，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平將於12月14日至15日，在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會期間會晤，屆時雙方可望宣布更廣泛的協議，或者延長休兵期，為談判爭取更多時間。

儘管如此，美方小動作可能增添談判的複雜度。