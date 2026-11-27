投資者借入日圓、歐元等利率相對較低的貨幣，再將資金投入利率更高資產的利差交易，在去年大行其道，如今操作難度卻上升。

彭博資訊報導，這項策略曾大放異彩，在利差顯著、經濟強勁、股市上漲以及波動率長期偏低的背景下，某些交易的報酬率接近20%。正是這些因素，使該策略順利度過伊朗戰爭、日本干預匯市，甚至是土耳其因醜聞引發的市場震盪。

然而，近來進行利差交易的市況變得日益嚴峻。AI交易退燒，削弱了投資人風險胃納，加劇市場波動，進而侵蝕這個依賴市場平穩才能獲利的策略所帶來的收益。此外，Brandywine全球資管理公司的經理人陳崔西（音譯）表示，「我不會說利差交易的時代已落幕，但我認為門檻變高了」。

總的來說，利差交易仍有賺頭。彭博的一項指標顯示，今年截至周二，以歐元融資的新興市場投資組合仍上漲13%，而以美元融資的策略過去兩年報酬率約為18%。但與幾周前相比，報酬率都下降。

在經歷了過去優異的行情後，基金經理如今認為採取這項策略，很難複製過去高報酬表現。高盛也表達類似觀點，富國銀行認為，要對新興市場利差交易的選擇更加審慎，並避免將該策略應用於G10貨幣。花旗的美元貨幣交易部門則說，不要將利差交易視為「設好就放著不管」。