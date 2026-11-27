川普政府25日公布新一輪301關稅方案，對包括台灣在內、已與美國達成貿易協議的經濟體，原則上維持商定的稅率。但這並不代表關稅風險已經解除。外媒分析，川普政府藉由301條款為關稅政策建立更持久的法律基礎，也提出更高稅率的備選方案，為未來加稅留下伏筆。即使日後白宮易主，美國也未必能走回自由貿易的老路。

今年2月，美國最高法院判決川普不能援引緊急權力廣泛課徵關稅，川普當天隨即改用《1974年貿易法》第122條，對全球大部分輸美商品加徵10%臨時關稅。但這項措施未經國會同意延長，已於7月24日到期。相較之下，301條款關稅可實施四年，期滿後還可經審查延續。

曾在川普及拜登政府任職的貿易官員、現任King & Spalding律師事務所合夥人Ryan Majerus向華盛頓郵報表示，產能過剩關稅是川普整套關稅政策的核心，可能也是這屆政府最希望在川普卸任後仍能延續的關稅措施。

以台灣為例，美方建議維持15%不疊加關稅，卻也將政府扶植高科技製造業、支持研發及推動產業聚落發展等做法列為問題，點名電子、半導體及電信業。美方仍在與台灣就301調查涉及的問題進行磋商，如果美方對相關磋商及承諾不滿意，將考慮採用最高25%的備選稅率。

美方提出更高的備選稅率，也為敦促貿易夥伴履行承諾增添籌碼。例如，美中貿易休戰協議若未獲延續，美方這次提出的20%稅率就可能提高至40%。

荷蘭國際集團（ING）分析師在報告中指出，儘管美國關稅法律依據一再改變，貿易保護主義卻愈來愈難逆轉。