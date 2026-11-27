日本當局拉抬日圓的護盤舉動正踢到一塊大鐵板，因為日本大型壽險公司正把外匯避險部位砍到歷史新低水準。

彭博資訊分析日本壽險公司財報後發現，在止於9月30日的六個月期間，日本九家大型人壽保險公司透過買進衍生性金融商品，合計為他們43.3%的外幣計價資產避險，是2011年有資料可考以來最低水準。這些壽險公司大砍外匯衍生性商品7.6%，同時期只減持海外證券1.5%。

以上數據凸顯出，日本當局設法撐起日圓匯價是一項艱鉅的任務。原油價格居高不下，日本與美國利率差距又擴大，使日圓遭到夾擊，在本月初貶破備受關注的160兌1美元價位，是9月來首見，讓交易員對決策官員進場干預提高警覺。

對外國資產做外匯避險，實質上就是透過衍生性金融商品做多日圓。因此，大砍這些避險部位，形同降低對日圓的需求，給日本當局拉抬日圓扯後腿。

新加坡Asymmetric顧問公司策略師安華札德說：「壽險公司沒在避險，因為認定美國聯準會將提高利率，美元仍會走強。他們已放棄日圓了。」

在日本上半年度，日圓貶值壓力不斷，主因是Fed政策利率比日本銀行（央行）的基準利率大約高出250個基點。