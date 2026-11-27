研調機構Counterpoint Research最新報告指出，記憶體供應吃緊、零組件成本上漲及消費者購買力下降三大利空影響，今年全球智慧手機出貨量年減13.9%，明年再下滑6%。

長期而言，折疊手機、AI代理（AI Agent）及6G手機將帶動產品差異化、規格升級及換機需求，但仍不足以形成大規模換機潮。Counterpoint Research預估，全球智慧手機出貨量至2030年仍難恢復至2025年水準。

該報告指出，面對成本壓力，手機品牌陸續調漲售價、調整記憶體配置、縮減低毛利產品，並將資源集中於核心機型及重點市場。高階手機需求雖相對穩健，但難以抵銷大眾市場萎縮壓力。主要Android品牌削減訂單，ODM及EMS廠商的產能利用率亦明顯下降。

Counterpoint Research首席分析師Yang Wang表示，原先預期2026年是本輪市場下行周期的低點，但記憶體供應限制較預期嚴峻。AI及伺服器需求持續排擠手機記憶體供應，進一步下修2027年市場展望，中低價位手機受到影響最為明顯。部分消費者可能轉向較高價位機型，其餘則選擇延後換機、延長裝置使用週期或購買整新手機。

蘋果2026年及2027年預估維持全球出貨量第一，出貨量分別年減1%及4%，主要受惠高階市場定位、生態系黏著度及供應鏈優勢有利於支撐市場表現。非蘋陣營方面，三星2026年出貨量估年減1%、2027年年減3%，表現優於整體市場。

陸系主要手機品牌預估2027年出貨量持續下滑。華為受惠大陸市場優勢及本土供應鏈能力，2026年出貨量預估年增12%，但2027年仍可能轉為衰退。