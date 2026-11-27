根據聯準會（Fed）25日發布的褐皮書，近幾周，12家聯準銀行的轄區，有八個經濟呈現小幅至溫和成長，企業也通報薪資上漲壓力加劇，預示Fed 12月升息幾成定局。

報告指出，薪資與福利增幅較上次報告有所擴大，漲薪壓力主要集中在人力難覓的職缺，也受到生活成本與員工福利成本攀升影響。這份褐皮書是由亞特蘭大聯準銀行彙整截至11月16日的資訊編製而成。

部分聯準會官員也對經濟需求過熱表達疑慮，人工智慧（AI）基建熱潮，是助長需求的部分原因。AI資料中心建設、發電、國防及航太產業支撐多個轄區的製造業需求，抵銷消費性及住宅相關商品需求疲弱的影響。

AI對就業的影響好壞參半，部分企業藉此減少招聘需求，其他企業則重新培訓員工或增設AI技術職缺，也有受訪者質疑AI資本支出的步調能否持續。

彭博經濟研究解讀，美國經濟雖持續擴張，但日益分化，AI熱潮推升技術人才需求，高利率卻已重創房市、車市及較低所得家庭。然而，薪資成長加快，企業成本持續攀升，通膨壓力揮之不去，這份報告幾乎沒有任何內容足以促使Fed打消12月升息的念頭。

消費需求呈現兩極分化，中低所得家庭因生活必需支出排擠預算，持續轉買較便宜的商品、尋求促銷優惠及延後非必要消費，高所得家庭則購買高檔商品、進行奢華旅遊及光顧高級餐廳。

能源、運輸、醫療保健、保險、關稅及原物料成本均有所攀升，但市場競爭及消費者對價格的敏感度，限制企業轉嫁成本的能力，投入成本漲幅普遍超越售價漲幅，部分企業警告，近期增加的成本尚未完全反映在售價上。

聯準會偏好的通膨指標、即個人消費支出（PCE）指數，10月年增3.8%。剔除食品及能源價格的核心通膨率，則寫下2023年來最大升幅。

聯準會9月進行2023年來首度升息後，上月按兵不動，但通膨率持續超出央行設定的2%目標，引發外界升息步調可能加快的疑慮。期貨市場顯示，投資人預期Fed 12月將再度升息。