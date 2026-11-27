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川普加稅 日星越齊聲反彈
美國川普政府擬以產能過剩為由，對14個經濟體加徵301關稅，引發貿易夥伴反彈。
日本官房長官木原稔26日說，日本沒有非市場政策或做法，也沒有結構性產能過剩，對美方將日本列為課稅對象感到遺憾，已向美方表達立場。
新加坡對美方擬課徵最高20%關稅「非常失望」，認為調查未考慮新加坡的經濟結構。
越南工商部說，將參與公開聽證、提出意見並回答美方問題，也會提交反駁，回應初步調查結果及其他方面提出的「不實評論和指控」。越方並希望盡快完成對等、公平及平衡的貿易協議談判。
歐盟執委會發言人說，強烈反對歐洲是結構性產能過剩來源的說法，並要求新關稅遵守雙邊協議。美方提議稅率為15%，但日後可能提高至20%。
大陸外交部發言人郭嘉昆批評新關稅是「政治操弄」，呼籲雙方共同維護貿易休兵。
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