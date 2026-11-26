美國收緊先進AI晶片出口管制，泰國被列入新增的出口許可要求國家，使資料中心發展受關注。今天在「泰國雲端與資料中心大會」上，多數業者仍對泰國AI產業前景表示樂觀，但有業者透露，部分資料中心的潛在投資案已暫停。

中國與日本業者今天向中央社表示，相關措施已導致部分潛在投資案暫停，但仍認為，泰國具備電力供應及國際網路連線優勢，看好長期發展機會。

美國收緊AI先進晶片出口管制，商務部工業暨安全局（BIS）16日將泰國等國列入新增的出口許可要求國家。另外，美方23日再將Megaspeed列入實體清單（Entity List），其中包括總部位於曼谷的Megaspeed泰國公司。

今天在曼谷舉行的「泰國雲端與資料中心大會」（Thailand Cloud & Datacenter Convention），相關產業人士聚焦泰國發展AI資料中心及爭取成為東南亞AI運算中心的機會和挑戰。

來自中國的中電二公司（CESE2）泰國公司區域業務經理阮兆麒指出，泰國資料中心產業近年快速發展，主要原因是中國客戶赴泰投資，但美國近期針對先進運算產品的新規定，已對伺服器供應造成影響。

阮兆麒向中央社表示，過去接觸的部分潛在客戶已暫停專案，因此短期內對泰國資料中心市場並不特別樂觀。他指出，若無法取得高階晶片，就無法提供足夠運算能力，也難以吸引終端客戶進駐。

他透露，聽聞部分資料中心業者有意出售資產，但在缺乏運算能力的情況下，可能面臨無人接手的困境。

不過，阮兆麒認為，長期而言，因「泰國人口多，對AI的需求也慢慢發展（增加），且在東南亞相對來說是非常穩定的國家」，因此仍具有技術建設及AI產業發展的商業前景。另外，泰國在中美之間相對中立，也有機會持續吸引相關投資。

日本電信業者KDDI旗下全球資料中心品牌Telehouse泰國董事總經理宮下健一（Ken Miyashita）則提出不同看法，他並不認為美國收緊先進AI晶片管制措施，會對泰國資料中心產業造成直接影響，並指「相關議題更多涉及國家政策及電信監管」。

宮下健一表示，泰國發展資料中心的優勢之一是國際網路連線，透過海底電纜及跨洲陸上電纜，能連接中國及亞太其他國家。他認為，泰國若進一步放寬國際電信業者的跨境連線執照限制，有助提升泰國作為區域網路連線樞紐的地位。

針對泰國發展AI資料中心所需的電力，宮下健一向中央社指出，泰國目前電力容量足以應付現有規劃中的專案，國家電網也相當穩定，確保電力供應將是泰國發展AI資料中心的重要條件。

宮下健一還補充說，泰國資料中心投資的挑戰之一，還包括政府部門間的協調問題。

他向中央社舉例，像是「部分投資案雖已獲中央政府同意，但在地方政府審批階段卻仍可能遭遇阻礙」，顯示泰國政府推動資料中心投資時，仍須加強中央與地方之間的行政協調。