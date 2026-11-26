歐盟今天表示，中國網路零售商Temu為避免遭到罰款，已提出一系列承諾，包括簡化退貨及退款程序。

法新社報導，歐盟2024年曾警告，Temu違反消費者保護規範，並要求該平台進行改善。

歐盟如今指出，Temu已承諾於14天內處理退款，並移除其首頁及商品頁面上催促消費者下單的訊息，例如「即將售罄」。

歐盟執行委員會（European Commission）表示，Temu將不再強迫消費者玩「轉盤」等遊戲才能進入購物平台，且將打擊不實評論。

Temu發言人說，公司很高興與歐盟執委會及各國消費者保護機關達成解決方案。

若Temu未履行承諾，歐盟成員國有權處以罰款，金額至少相當於Temu在該國年營業額的4%。

歐盟本月稍早警告Temu，若未能保護消費者免受不安全商品侵害，恐面臨歐盟第2次罰款。

歐盟5月曾因Temu容許平台販售違法商品，包括危險的嬰兒玩具，裁處該公司2億歐元（約新台幣72億元）罰款。