美國提出對馬來西亞輸美商品課徵最高18%關稅方案，馬來西亞產學界關注出口影響。製造業聯合總會籲以產業數據評估產能是否過剩；學界認為，新關稅對馬來西亞吸引半導體投資影響可能有限，長期而言仍應分散出口市場。

美國貿易代表署（USTR）25日公布結構性產能過剩301條款調查結果，提議對馬來西亞輸美產品徵收最高18%的關稅。調查涵蓋中國、歐盟、印度、孟加拉、柬埔寨、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士、台灣、泰國與越南等14個經濟體。

馬來西亞首相安華今天證實，將在明天的內閣會議討論此事；投貿部發布聲明，將繼續與美方磋商，爭取301條款下的總稅率不超過19%。

馬來西亞製造業聯合總會（FMM）也發布聲明指出，馬來西亞製造業歷經數十年發展，主要仰賴民間投資、創業活動與因應全球市場需求的能力。任何關於結構性產能過剩的認定，都必須有可信、透明且針對個別產業的證據支持，包括實際產量、產能利用率、投資資金來源，以及目前與未來的市場需求。

總會表示，單憑出口表現或政府提供支持，無法證明馬來西亞製造業產能過剩，廣泛加徵關稅可能壓縮業者利潤、造成訂單流失，並使企業延後投資；中小企業吸收額外成本及開拓新市場的資源有限，尤其容易受衝擊，仰賴馬來西亞製造商的美國企業也可能面臨生產及採購成本上升。

總會將進行產業評估，與馬來西亞政府合作回應美方的具體認定，並在公開徵詢意見期間提交產業資料及法律分析。

拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）接受中央社記者訪問指出，馬來西亞今年前9個月對美出口雖呈雙位數成長，但主要由獲關稅豁免的AI與半導體相關產品帶動。

至於台灣等地企業赴馬投資的意願，他預期這波關稅對馬來西亞吸引半導體投資的影響有限，先進晶片出口管制可能帶來更大影響。

黃錦榮指出，其他產品的出口表現已有落差，其中家具對美出口減少約19%，專利藥品減少近12%。這一輪新措施將波及哪些產業，仍須視美方最終公布的課稅及豁免清單而定。

黃錦榮表示，美方方案同時涵蓋多個亞太經濟體，馬來西亞的相對出口競爭力未必因此下降，馬來西亞許多輸美產品是在全球供應鏈中分工生產，上下游企業也能分攤部分關稅成本。

黃錦榮強調，馬來西亞仍有必要與美方談判，短期內能爭取的空間有限。長期則應拓展貿易夥伴，降低不同市場之間的關稅及非關稅壁壘，讓最終商品有更多銷路，以及讓更多在地企業參與供應鏈。