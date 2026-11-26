儘管黃仁勳重掌輝達，但由於美國加強先進人工智慧（AI）晶片的出口管制，企圖堵死中國AI企業利用東南亞的資料中心，使馬來西亞、新加坡、泰國及印尼等國的資料中心業者仍舊烏雲罩頂。

美國這項新規定可能對數百件正在進行的資料中心發展計畫造成法律、融資及盡職調查等諸多問題。其中金融影響相當廣泛，因為銀行業、私募公司、信貸提供者與科技集團已對這些計畫做出數百億美元的承諾，且吸引到字節跳動、及阿里巴巴等重量級中國客戶。

馬來西亞是資料中心投資重鎮之一，過去五年來收到的相關資金逼近1,000億美元，其中許多開發計畫都位於馬、星邊境的柔佛州，投資者包括美國的微軟、Google及甲骨文等集團，以及準備對中國AI業者提供運算服務的資料中心開發商。

這種作法稱之為「遠端訪問服務（RAS）」，並未違反美國之前的晶片出口法規，原本預計在2027年會占中國AI算力的三分之一，但現在美國將堵死此一漏洞。依據上周四上路的新法規，新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及巴西的資料中心業者在購買美國的先進晶片時，必須先取得美國政府的許可。預料華府將先了解那些中國企業將利用這些晶片，再依據這些企業計劃如何使用算力，來決定是否給予晶片出口許可。業者有90天的時間取得出口許可。分析家預料這些資料中心若是讓中國業者訓練大型語言模型，則美國將拒絕對這些中心出口先進晶片。

馬來西亞政府已告知國內117項已獲核准的資料中心計畫須遵守美國這項新法規，並建議業者切斷與七家於本周被美國列入黑名單的公司，包括新加坡的Megaspeed及其子公司。新加坡總理黃循財周二也表示，「我們不要讓新加坡被想要繞過美國出口管制的公司作為利用或濫用的管道」。

上海大成律師事務所合夥人詹凱表示，投資者可能退出原本打算吸引中國客戶的資料中心開發計畫；「最起碼，後續的融資將會停止。銀行尚未撥出的任何貸款都可能被扣住不發」。

不過專家指出，美國的新出口規則將無法完全防堵中國取得美國先進晶片；透過走私或其他策略取得晶片的誘因太強，因此肯定能找到方法繞過新法規。

在新版出口管制規定推出之前，輝達就已開始要求其資料中心合作夥伴降低對中國客戶的曝險。顧問人士指出，未在新規定名單中提及的國家（例如越南），早已開始崛起成為資料中心開發的新樞紐。